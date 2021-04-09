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男友神手「速食店紙袋重生」質感更勝名牌包

聯合線上 / 羅嘉嘉

在情人眼中，禮物的「價值」遠超過「價格」，送禮貴在真心實意、別出心裁，究竟什麼樣的禮物能讓女友感動落淚？

近日有網友在PTT分享「自製名牌包成功」一文，引發鄉民瘋狂討論，原po説明，因為女友喜歡設計師詹朴與麥當勞合作推出的手拿包，但該限量包只送不賣，如果想要拿到必須打卡抽獎，而且只有一個！原po認為中獎的機率渺茫，為了討女友歡心，於是先幫女友準備好B計畫，讓她屆時就算沒抽中心愛的手拿包，也不會感到太傷心。

圖／IG
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原PO研究了設計師品牌APUJAN官方Instagram釋出的手拿包照片，感覺限量手拿包應該是皮製的，勢必無法駕馭皮革這種高難度材質，只好換個方式，改用麥當勞黑色紙袋來做。原PO在PTT分享製作過程，他參考前陣子網路上流傳將名牌袋加工成手提袋的方式，使用透明PVC包裝，將紙製提袋外觀進行美化，再用五金配件製作手提把，完成後質感相當令人驚豔，原PO「自認為做得不輸詹朴那個限量款！期待女友收到後的表情！」

圖／PTT
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▲有網友用麥當勞黑色紙袋自製名牌包，並在PTT分享製作材料和過程。 圖／PTT
▲有網友用麥當勞黑色紙袋自製名牌包，並在PTT分享製作材料和過程。 圖／PTT

▲用紙袋全手工製作的手拿包，質感令人驚豔。 圖／PTT
▲用紙袋全手工製作的手拿包，質感令人驚豔。 圖／PTT

PO文一出後，隨即引來眾網友回應，紛紛留言，「以後提這個去外帶感覺很酷」、「好像真的品牌周邊喔」、「為了女友做針線活的男人超帥」、「跟麥當勞有得比，有這樣的男友真幸福」、「好想要啊~喜歡詹朴」、「想知道女友反應」。

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