2021兒童節最強好康大集合！免費住飯店、吃大餐、拿禮卷、玩樂園

【文：武美齡】

2021年兒童節全台各地都有超豐富好康優惠活動！包括飯店、餐廳、自然景點、遊樂園、博物館，還有各縣市政府推出的特色兒童節活動，甚至還有玩具、禮卷可以領，BabyHome替爸媽們整理最強免費資訊，一起來看看吧！

【親近自然】

國家森林遊樂區12歲以下免費玩

圖片來源／太平山國家森林遊樂區FB

4月2日至5日兒童節併同清明連假，12歲以下兒童免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車！>>詳見2021兒童節清明連假，國家森林遊樂區12歲以下免費玩。

東勢林場遊樂區

優惠期間：4/2 ~ 4/5

★未滿7歲(學齡前兒童)，由家長陪同入園免費【兒童團體不適用，每位家長攜三名兒童】

★7歲以上，未滿12歲(國小學生)，享門票125元入場

★12歲以上學生(國中生以上)，享門票160元入場【憑學生證】，詳見官方公告。

大板根森林遊樂區

4/2 ~ 4/5優惠12歲（含）以下免費入園！限1位購票成人最多可帶2位12歲(含)以下兒童免費入場。

【飯店&餐廳】

TGI FRIDAYS：出示FB活動訊息畫面，即可享指定餐點買一送一優惠，包含4/2全系列炭烤豬肋排買一送一、4/3與4/4消費任2杯飲品（不含續杯性飲品），可享肋眼牛排買一送一。

Texas Roadhouse德州鮮切牛排：4/4推出兒童節限定的「過關斬價PK賽」活動，憑出示官方粉絲專頁的通關護照畫面到店，單筆消費滿1200元，小朋友可與店員PK抽牌比大小，數字大於店員者即免費獲得兒童餐乙份；數字小於店員者仍可享兒童餐半價優惠。

晶華酒店：訂購春季親子郵輪航程，0-6 歲孩童免費（至多1位），每房再贈一位12歲以下孩童免費（含早餐及專案內容）。3月底前入住，加贈 「童遊森林館」三小時遊玩套票；4月起入住，即可樂遊「晶華專屬 · 兒童遊戲室」。

台北喜來登十二廚：4/2 ~ 4/5主推「童心稚趣」兒童節活動，於官網預定午、晚餐及下午茶，12歲以下(含)兒童免費，1位大人至多可優惠2名兒童，每日開放20組，每組兒童優惠人數上限為6名。

台北凱撒：6月底前週日至週四選購「小手拉大手」住宿優惠活動，免費1名12歲以下不佔床兒童入住(含早餐)，特定連續假日不適用；另每房贈送奧森兒童博物館親子套票。

Checkers餐廳大人帶一位四年級以下小朋友（含四年級亦即10歲，需出示健保卡），小朋友可享免費用餐一客。

圖片來源／台北凱撒

【縣市主題活動】

台北市兒童月

圖片來源／台北市政府教育局

提供多元化優惠歡慶兒童節，例如台北101觀景台每日整點開放「101觀景台小小導覽員」限時免費體驗(原價 $199)，結業即贈認證證書。平日 12:00，假日 11:00 開始，最後場次 16:00。

兒童新樂園（4/2 ~ 4/5）、木柵動物園（4/４），全國國小以下兒童，持學生證或健保卡可免費入園、陪同家長 1 位也可享免費入園。國立台灣科學教育館、天文科學教育館也有類似優惠，有興趣的家長可至「2021台北市兒童月官網」查詢更多好康。

基隆童話藝術節

圖片來源／基隆市政府教育處

基隆市政府特別準備了「六大好禮」慶祝兒童節，包括：海子島樂園、童趣同樂-大翻轉、日藏驚喜、童遊書海、城市尋寶趣，以及特別訂製專屬於基隆孩子的神祕兒童節禮物，贈送全市2萬4000名的孩童。

海子島樂園：共創及互動型裝置藝術組成的夢幻童趣樂園，設置在海洋廣場，代表著專屬於孩子們的小天地，將於3月29(一)盛大亮相，持續到4月30日(五)。

童趣同樂-大翻轉：4月1日全市小學將一起翻轉學習，創造不一樣的校園體驗。

童遊書海：結合4月世界閱讀日，在4月各周末舉辦親子閱讀活動，帶領大家一起暢遊書海

2021桃園兒童藝術節 & 兒童福袋

圖片來源／2021桃園兒童藝術節官網

今年桃園兒童藝術節以魔幻城堡遊樂園為主題，推出5種不同的互動體驗闖關趣，包括魔幻城音感棋盤、童話誠實大魔鏡、綠野仙蹤單車遊，以及需事前報名的越野汽車尋寶隊、森林天空偵查員，可至「2021桃園兒童藝術節官網」查詢更多活動資訊。

「桃園好市兒童福袋」則在4/3、4/4，早上8點至下午2點，於於八德大湳公園及桃園南門公園發放，凡家長攜帶12歲以下孩童(孩童要一起到現場喔!)及身份證明文件，如：健保卡、兒童手冊等憑其登錄，即可免費獲得市值400元的好市兒童福袋(內含200桃園好市券+兒童玩具)，每份證明文件限領一組，兩處市集各發放1,500組。

圖片來源／桃園市政府經濟發展局

2021新竹兒童藝術節「風的運動場」

圖片來源／新竹市政府

今年活動時間為4/2 ~ 4/5，三大特色主打「藍天、綠地、星空」，六大遊具以「高空體驗」為主題，分別是可爬梯攀岩的「小小勇士越野場」，6.5公尺高「漂浮飛行人」與2.5公尺高「空中滑板」，以溜索、滑板，讓大人小孩從高空滑降落地，也有為學齡前嬰幼兒「迷亂時空」的感官與障礙探索體驗，10公尺高「漫步雲端」繩網攀爬到最高處看左岸好風景，還有7公尺大型溜滑梯「神奇階梯急轉彎」。此外，現場還有pushbike賽道、迷你棒球能體驗，讓孩子們試騎試玩寓教於樂。

彰化囝仔好幸福─110年兒童節系列活動

結合六大兒童劇團共舉辦八場次劇場，在各鄉鎮巡演。

4/2(五)15:00福興國中活動中心/海波兒童劇團《浦島太郎》

4/4(日)19:00線西國中操場/紙風車劇團《蕃薯森林奇遇記》

4/10(六)15:00二水國小群育館/萍蓬草兒童劇團《飛天小波妞》

4/11(日)15:00永靖國小學生活動中心/小青蛙劇團《糖果屋》

4/17(六)15:00花壇國小活動中心/蘋果劇團《抓龍特攻隊》

4/24(六)15:00埔心國中活動中心/萍蓬草兒童劇團《飛天小波妞》

4/25(日)15:00大城國中風雨球場/鞋子兒童實驗劇團《雞婆花》

5/16(日)15:00合興國小風雨球場/蘋果劇團《抓龍特攻隊》。

台南春遊古蹟 2021兒童節系列活動

台南市於兒童節連假古蹟區精心規劃一系列活動，歡迎大小朋一起童遊古蹟！例如4/2 ~ 4/5億載金城有免費傳統射箭及漢服體驗活動；4/4於安平樹屋、安平古堡、1661臺灣船園區等地，將有專業騎師帶著大馬及小馬讓民眾可以跟他們拍照打卡。

此外，於5大古蹟區兒童節購票贈送「兒童文具組」及「統一獅吉祥物-萊恩古蹟明信片」，數量有限，送完為止。更多活動資訊可見台南市政府文化局網站說明。

圖片來源／台南市政府文化局

【樂園】

小人國：兒童連假歡樂 499 元、未滿 6 歲免費。

六福村：未滿 12 歲免費。

劍湖山：身份證ID2.3.5對碰樂，對中 1 碼門票 399 元， 對中 2 碼 299 元，對中 3 碼 99 元。

義大世界：12 歲(含)以下門票 99 元，需搭配一名現場購買 899 元原價全票。

大路觀主題樂園：12 歲以下免費、13 歲以上陪同者 160 元。

遠雄海洋公園：6 歲(含)以下兒童免費，以及凡設籍花蓮縣 12 歲(含)以下兒童免費，以上享免費兒童皆需搭配一位成人現場購票。

苗栗尚順育樂天地：1名成人購買$699尚順育樂天地遊園券(全館套票設施)陪同入園，即可享12歲(含)以下兒童限1名免費入園，第2名12歲以下兒童可享遊園券5折優惠。

詳細內容、使用規定及活動日期以該園區公告為準。

【博物館】

基隆海洋科學博物館

4/2 ~ 4/5全國12歲以下兒童免費參觀主題館，還有兒童趣味表演活動及市集活動。

國立臺灣自然科學博物館

4/4兒童節當天12歲以下兒童憑證免費入館，包括本館展示場(含收費特展)、921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區皆可享免費入館。

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