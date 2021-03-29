醫療廢棄物亂丟 危害生物環境

隨意丟棄的一次性醫療廢棄物，嚴重危害野生動物的生存環境。荷蘭研究報告指出，由於疫情期間，醫療用品消耗量大增，口罩、手套等塑膠產品沒有妥善處理被隨意棄置，已經嚴重影響野生動物的棲地，動物誤食塑膠、被廢棄口罩纏住呼吸孔而窒息的事件頻傳。專家呼籲，各國應小心處理醫療廢棄物，不要因疫情而忽略環境保育。

海陸空生物都受害

BBC報導，荷蘭萊頓大學的研究指出，一次性的醫療產品（口罩、手套、防護衣等）因為疫情的關係消耗量大增，但沒有妥善處理丟棄問題，導致破壞生物棲地，包括發現有野生鱸魚以乳膠手套為窩，或者鳥類被廢棄的口罩纏住無法飛行。

萊頓大學的研究團隊和荷蘭生物多樣性中心合作，研究動物被人類丟棄的醫療廢棄物影響的位置和頻率，並從社群媒體上網友分享的照片或者民眾通報分析，受影響的地點遍及全球，數千種動物包括刺蝟、海鷗、螃蟹等，海陸空的生物都受到醫療廢棄物的影響。

研究團隊指出，有不少動物會誤食塑膠，例如猴子、企鵝等，而誤食塑膠會使動物吃不下正常食物，影響消化系統，最後導致營養不良而死。另外，淡水和海水中的脊椎動物和無脊椎動物，會被口罩、防護面罩等糾纏無法動彈，最後失去生存能力而死。

口罩亂扔破壞生態

綠色和平報導，有不少野外攝影師和賞鳥愛好者通報研究單位，表示發現越來越多鳥類會撿拾廢棄的口罩來築巢。研究人員擔心，口罩上殘留的病毒或者細菌，可能會影響到鳥類的健康。

「我們希望透過民眾搜集資料，來建立起完整的資料庫，讓大眾認知到廢棄的口罩、醫療物品對野生環境有多大的破壞。」研究團隊呼籲各國環保單位，應重視此一問題，而非為了防疫忽視環境保育。

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