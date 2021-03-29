乳癌研究引起美國學者關注 路透社採訪羅東博愛團隊

羅東博愛醫院腫瘤醫學中心為乳癌病人量身打造治療計畫，適合特定病人的治療方法，其研究結果罕見獲得國際媒體和美國權威學者關注。腫瘤醫學中心主任吳思遠醫師表示，研究證實乳癌病人在手術前進行「前導性化學治療」優於「前導性荷爾蒙治療」，可提高乳癌病人存活率。

56歲陳太太是乳癌病人，左側乳房有一超過5公分腫瘤，且腋下淋巴結有轉移，根據乳癌治療指引，陳太太的狀況適合接受「前導性化學治療」讓腫瘤縮小後再切除，並且可保留乳房，但因陳太太有先天性心臟衰竭與糖尿病控制不佳的病況，讓她對化療的副作用與存活率感到憂心，腫瘤團隊為安定病人與家屬的心，汲取近期博愛團隊發表於國際期刊研究結果，為陳太太量身打造讓她安心的治療方案。

羅東博愛醫院腫瘤醫學中心主任吳思遠表示，乳癌治療因為每位病人的腫瘤亞型、遺傳標記、癌症分期、病況及意願不相同，因此治療方式也各不相同。臨床上以陳太太的狀況，一般會直接施以「前導性化學治療」，只是當遇到多數病人為荷爾蒙接受器（ER, PR）為強陽性表現，且沒有人類上皮因子接受體第2蛋白的表現（Her-2陰性）時，腫瘤團隊對於以副作用較低的「前導性荷爾蒙治療」取代「前導性化學治療」雖想嘗試，仍存有疑慮，因目前沒有足夠證據顯示使用化療或使用荷爾蒙治療，哪一種對病人比較好。

吳思遠主任與一般外科醫師呂長運特別針對符合上述情況的乳癌病人進行研究，發現乳癌病人在手術前進行「前導性化學治療」優於「前導性荷爾蒙治療」，並可提高乳癌病人的總體存活率。

該研究發表後，獲得國際媒體與權威學者的關注，不僅獲美國醫學會雜誌JAMA子期刊JAMA Network Open刊登、美國路透社致電採訪，美國紐約西奈山伊坎醫學院的血液腫瘤學教授艾米·蒂爾斯滕博士（Dr. Amy Tiersten）也給予正面肯定。

吳主任與呂醫師表示，分析640名與陳太太相同屬性的乳癌病人接受「前導性荷爾蒙治療」（23％）與「前導性化學治療」（77％）研究數據，目前這是全球首次針對前導性化療和前導性荷爾蒙治療，在特定荷爾蒙接受器強陽性和Her-2陰性的乳癌病人的研究，證實「前導性化學治療」對該類病人有更好的存活率，未來可做為臨床上治療參考。