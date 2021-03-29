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長賜輪擱淺每分鐘損失1.8億誰賠？ 陽明總座給答案

工作中適度休息 有助提升效率

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導

只要休息五分鐘，就能讓工作效率提升！美國研究發現，在工作日中加入多次5分鐘的短暫休息，比起全天候集中精力，更可以提升工作效率，也有助於釋放壓力，長期對身體健康有益，對於長期盯著螢幕的上班族而言，也可以讓視覺得到放鬆。

「小休」提升工作效率

Dailymail報導，對於上班族而言，在辦公室動輒8小時起跳，若缺乏休息，長期下來會造成身心疲勞，但若中間休息太長，對於恢復工作狀態也有負面影響。

北卡羅萊納州立大學的研究團隊表示，只要將休息時間安排在對的時段，並將休息時間縮短（最短五分鐘）、休息次數增加，反而能讓員工更能恢復精神，提振工作效率。研究的合著者、北卡大學心理學系助教崔蘇菲亞（音譯）建議，公司應給予員工自主權，決定短暫休息的安排方式，可以讓員工有效管理自己並適當分配工作能量。

她建議，「小休」期間可以吃點小零食，與同事隨意聊天，或者進行伸展運動、簡單的填字遊戲等，就像手機快充裝置，適度的短時間休息，可以更快恢復到最佳工作狀態。

增進僱傭關係

Study Finds報導，對照美韓的研究，美國研究團隊讓98名美國員工在連續10個工作日內，每天在白天填寫兩個調查，韓國研究團隊則讓22名韓國員工在5個工作日內，每天在午休後填寫三項調查。兩個實驗中，研究人員在員工開始工作前，收集每個人的睡眠數據、整體疲勞程度和一天中的工作能量評估。

結果顯示，在越疲勞的工作日裡，人們越需要「小休」，但有適度採取小休的員工，在工作時段內的表現也更好，思考更活躍，速度也更快。

崔蘇菲亞還提到，如果公司願意放手讓員工自主管理休息，員工會感到被關心，有利於建立僱傭之間的信任感和合作關係，「這對雇主和僱員來說是雙贏局面。」

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