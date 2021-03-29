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沒壓力不一定健康 研究：適度有助認知

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
適度壓力激發潛能，過度壓力使人崩潰。（Photo by Giuseppe Savo on flickr under CC2.0）
適度壓力激發潛能，過度壓力使人崩潰。（Photo by Giuseppe Savo on flickr under CC2.0）

壓力過大不好，沒有壓力也不一定健康。美國賓夕法尼亞州立大學的研究指出，在完全沒有壓力的情況下，人類的認知功能恐會因此退化，且同理心較弱；隨著年齡增長，適度的壓力反而能激發人類的認知功能發展。

沒有壓力真的好？

該研究透過與2,804名參與者連續8天的訪談，觀察其慢性病、生理及心理狀況，並統計白天經歷的壓力來源數量，以及過去24小時內的積極經歷，而研究期間有1成的參與者表示沒遭遇壓力，且傾向於表現出積極情緒，慢性病機率也較低。

然而，研究主筆賓夕法尼亞州立大學人類發展與家庭研究教授大衛・阿爾梅達說，雖然那些自稱沒有壓力的人或許更能享受日常生活，且罹患慢性病的機率較低，但相對的這類族群在認知測試中表現較差，且不太能夠共感他人情緒，或近一步提供情感支持。研究也指出，這些沒有壓力的男性，多為年紀較大者，且未婚、不太能夠從事積極工作。

壓力增強生產力

阿爾梅達表示，無數研究已證實過大的壓力可能引發許多負面的生理反應及情緒障礙，包括肥胖、慢性病及憂鬱症等，但研究也證明，日常壓力源甚至可以代替社交活動，促使人類解決問題，然而這項關聯性仍需要更多研究支持。

此外，據《今日醫學新聞》報導，阿爾梅達相信，適度的壓力象徵著「充實的生活」以及明確的生活指標，可以成為人類的動力來源，且壓力是生活的一部分，對多數人而言不可避免，且最重要的應該是面對壓力時，維持正面情緒。

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