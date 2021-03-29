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5年內3家醫院啟用 徐耀昌信心喊話苗栗醫療一等一

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府今5年內將有3家醫院啟用，苗栗縣長徐耀昌等人今天宣布「苗栗縣醫療量能大躍進」。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府今5年內將有3家醫院啟用，苗栗縣長徐耀昌等人今天宣布「苗栗縣醫療量能大躍進」。記者范榮達／攝影

苗栗縣政府今天宣布5年內將有3家醫院啟用，總投資超過33億元，縣長徐耀昌今天喊話，鄉親要對苗栗醫療水準有信心，他今年初脊椎就在大千綜合醫院開刀，手術及復原狀況良好，醫療一等一，3家醫院建院後，儀器、設備及醫護等方面，都將獲得進一步提升。

苗栗鄉親殷殷期盼的醫學中心，縣府衛生醫療健康園區（原遠雄健康生活園區）BOT案，招商5次都乏人問津流標，在地醫院「化整為零」，5年內可望有3家醫院啟用，其中，衛生福利部苗栗醫院擴建設立急重症醫療大樓，經費8.4億元，以區域級教學醫院為目標，增加135床急性一般床．45床特殊病床。

東大骨科醫院經費1.18億元，急性一般病床40床，投資的梓榮醫療社團法人弘大醫院董事長劉有漢表示，他是苗栗人，東大骨科醫院是他的夢想，也有很深的使命感，希望發展精密醫療，利用幹細胞軟骨移植治療關節炎，目標打造國際化骨科專業醫療機構。

大千醫療社團法人竹南醫院13層樓、地下3樓，規畫450床急性一般床、162床特殊病床，經費23.5億元，設有35個專科醫療團隊， 發展腦中風、急性冠心症、高危險妊娠等急重症醫療，以區域級教學醫院為目標，提供在地醫療需求。

徐耀昌、苗栗縣議會議長鍾東錦等人今天宣布「苗栗縣醫療量能大躍進」，他表示，今年初手術脊椎，台中市長盧秀燕聽說他在苗栗開刀，第一時間錯愕「那麼大的刀，你在苗栗開？」他對苗栗醫療有信心，一刀下去到現在，站在這裡很挺直，他的選擇是對的，有責任宣示苗栗醫療是一等一的。

衛生局指出，3家醫院建院後，苗栗縣醫師數從574人，增加到654人，提升14%，每萬人口病床數26.68床，大幅提升到38.18床，高過全國平均31.44床，共增加625床一般急性病床，近10年首見，除了提升醫療量能，未來區域教學醫院、急重症醫療資源、骨科專科醫術，將可優化醫療資源及照護品質。

苗栗縣 衛生局 徐耀昌

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