遏止防疫破口 5月起豬隻強制投保死亡保險

為防範死豬被非法流用或任意丟棄，造成防疫破口，農委會規定自今年5月1日起，養豬場不論規模大小，都要強制投保豬隻死亡保險，台南市政府呼籲豬農速投保，以維護本身權益。

台南市長黃偉哲說，農委會規定，500頭以下政府全額補助保險費，501頭以上依飼養規模級距補助5至8成，豬隻強制投保後，若因疾病或意外傷害致死，依等級每頭可理賠750元至1800元。

農業局長謝耀清進一步指出，以飼養1000頭畜牧場為例，每頭豬隻保險費32.4元，保險費政府補助7成、農民負擔3成，以半年為一期計算，政府補助22680元，飼養戶自行負擔9720元。若豬隻因疾病或意外死亡，50公斤以上豬隻可獲理賠金額1800元、40公斤至50公斤可獲理賠750元，每場千隻以理賠30頭為上限。

農業局呼籲，養豬農民務必在今年5月1日前向所屬農會或飼養場戶所在地的農會簽訂豬隻死亡保險契約，若沒有辦理投保，農委會得於2年內不給予天然災害救助、政策性農業專案貸款及相關計畫設備（設施）補助。

而農業局結合南市農會統籌轄內各區農會辦理，透過保險機制，讓所有死亡豬隻都能妥適處理，養豬農民可透過所屬農會或飼養場戶所在地的農會投保，死豬委託化製場處理，藉由集運化製車載運死豬、承保理賠及核認作業一貫化流程，更能有效防範死豬被不肖業者非法流入市面風險。