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加速石門水庫清淤積排洪 阿姆坪防淤隧道預計年底完工

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
水利署2017年11月興建阿姆坪防淤隧道加強清淤，目前工程進度達67.88%，原預計2022年5月完工。記者朱冠諭／攝影
水利署2017年11月興建阿姆坪防淤隧道加強清淤，目前工程進度達67.88%，原預計2022年5月完工。記者朱冠諭／攝影

桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲召開聯合抗旱會議，會後視察阿姆坪防淤隧道。鄭文燦表示，該防淤隧道每年可加速清除石門水庫64萬立方公尺淤積及增加每秒600立方公尺排洪；王美花表示，今年水庫乾旱水位低，已請國軍及河川局清淤，未來防淤隧道工程完工，石門水庫將可逐步落實減淤延壽。

水利署北水局表示，石門水庫營運多年，泥沙淤積量已相當3座寶二水庫，2018年時總庫容量2.03億立方公尺，較原設計減少1.06億平方公尺。水利署2017年11月興建阿姆坪防淤隧道加強清淤，目前工程進度達67.88%，原預計2022年5月完工，鄭文燦表示，在施工團隊加速趕工之下，預計今年4月隧道貫通，12月完成工程。

北水局表示，阿姆坪防淤隧道有3大功能，除可抽泥輸送至下游，將土砂資源再利用；颱風期間可作為沖淤通道，將多餘水量沖淤，可沖淤料回歸河道；另外也供水庫洩水，確保水庫防洪安全。

王美花指出，阿姆坪防淤隧道全長有3700公尺，對維持石門水庫有效蓄容很有幫助；石門水庫是經濟部重點列管13座與民生供水有關的重要水庫，去年清淤量達334萬立方公尺，為歷年平均2.6倍，今年的清淤會加大力度，一定會比去年還多。

鄭文燦也建議水利署興建阿姆坪防淤隧道時，可以效仿過去雪山隧道與國家地理雜誌和DISCOVERY合作，留下影像紀錄，因為興建過程遇到斷層、瓦斯、出水都很辛苦，拍下歷史畫面也可以讓大家了解工程背後的辛苦與價值。

桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影
桃園市長鄭文燦今上午與經濟部長王美花及農委會主委陳吉仲視察阿姆坪防淤隧道。記者朱冠諭／攝影

石門水庫 鄭文燦 王美花

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