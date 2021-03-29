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PPSEAWA Taiwan 4月11日舉辦投資性別平等和女力SDG5論壇

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
PPSEAWA Taiwan 4/11舉辦投資性別平等和女力SDG5論壇(泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會/提供)
PPSEAWA Taiwan 4/11舉辦投資性別平等和女力SDG5論壇(泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會/提供)

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會(PPSEAWA Taiwan)，將於4月11日（日）下午14：50–15：50於新板希爾頓飯店1樓吉祥廳，舉辦投資性別平等和女力SDG5論壇(Invest in gender equality & women’s empowerment)，歡迎各界關心性平議題的社會大眾踴躍出席，共襄盛舉。

泛太平洋暨東南亞婦女協會中華民國分會名譽理事長陳淑珠表示，PPSEAWA Taiwan長期關注聯合國永續發展目標，今年更擔任2021亞太社會創新高峰會共同策動單位，期盼擴大臺灣國際影響力、分享臺灣社會創新經驗、促進亞太地區社會創新生態圈、共同落實聯合國永續發展目標等方向貢獻心力，亞太社會創新高峰會今年已邁入第四屆，此次主題以：「投資亞洲–創造永續韌性新紀元(Invest Asia：Building A Sustainable Resilient Future)」，期能串連更多亞洲地區女性團體，為女性的理念發聲！

PPSEAWA Taiwan理事長陳曼君表示，本次特別邀請靜宜大學社科院賴紅汝助理教授擔任主持人，而與談人更邀請遠道而來的馬來西亞ENGENDER Consultancy的創辦人Ms Omna Sreeni-Ong總監及國立台北大學社會工作系陳芬苓教授，一起討論近年關注性別平等議題之有關公共政策實施的狀況與所遭遇的困境，以及婦女團體在這些過程中的角色扮演與定位等諸多議題，共同商討解決與因應之道。

陳曼君進一步表示，根據世界經濟論壇《2020全球性別落差報告》（Global Gender Gap Report 2020）指出，若在2030年前達成永續發展目標5的願景，勢必得投注更多資源來加速推動性別平等工作。為此，PPSEAWA Taiwan與婦女權益促進發展基金會發起，並攜手Impact Hub Taipei共同策動「性別影響力加速器」為亞太地區青年打造的永續行動培育計畫，希望可以建立一個以「倡議性別影響力」為主的亞太社會創新網絡，號召具創造力與執行力的青年社創家，提出落實性別平等生活的創新提案。透過一系列模組化培訓課程以及業師輔導，並結合AVPN國際社群網絡資源，一起打造「亞太性別影響力生態圈」，加速達成性別平等與永續發展的願景。

PPSEAWA Taiwan歡迎各界對女性與性別平等議題有興趣的朋友一起參與，4月10–11日第四屆亞太社會創新高峰會期間，主會場除了主題演講、平行論壇與高階論壇活動，還有社創市集、工作坊、亮點平台交流、青創之夜等活動，現場內容相當豐富將有助大家更廣泛的了解聯合國「全球永續發展目標」，共同為世界盡一份心力。報名網址：https://forms.gle/4Pxtf8haGUY71Z7q6

聯合國 東南亞

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