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新竹台大分院服務尖石偏鄉 將提供耳鼻喉科遠距會診

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
此次的遠距平台，結合數位五官鏡、咽喉內視鏡、超音波等，讓衛生所端的醫師可在遠端醫師的協力下，進行即時的動態功能評估。記者陳斯穎／攝影
此次的遠距平台，結合數位五官鏡、咽喉內視鏡、超音波等，讓衛生所端的醫師可在遠端醫師的協力下，進行即時的動態功能評估。記者陳斯穎／攝影

為提升偏鄉醫療品質，新竹台大分院與廣達電腦合作，利用智慧醫療車及遠距醫療雲端智慧平台，5月1日起將提供尖石鄉缺乏的耳鼻喉科專科，每周2次的遠距會診服務，讓民眾可就近在衛生所接受治療，打破空間距離的限制，減少來回奔波的麻煩。

新竹台大分院長余忠仁表示，尖石鄉為新竹縣面積最大的行政區，地處偏鄉，對外交通不便，醫療資源及次專科不足，民眾須舟車勞頓才能就醫，為此，新竹台大分院與廣達電腦合作，提供遠距醫療服務，未來也將持續建立完善的醫療網絡，並在社區及偏鄉繼續拓展居家照護、長期照護以及健康產業照護。

負責遠距醫療專案的副院長譚慶鼎指出，與廣達電腦合作的遠距平台特色之一為「虛擬診間」的概念，當醫師評估病人有遠距會診的需求時，透過同時存在的多個虛擬診間，可以更容易找到專科醫師提供會診服務。此外，廣達電腦的遠距平台可結合不同的醫療設備，除了可進行靜態的圖像分析外，還可以做動態的檢查。

此次的遠距平台，結合數位五官鏡、咽喉內視鏡、超音波等，以創新的會診模式，讓衛生所端的醫師可在遠端醫師的協力下，進行即時的動態功能評估，病人的動態影像同步傳輸至醫院端，讓醫院端的醫師如臨現場般的「望聞問切」。

衛福部次長石崇良也表示，衛福部2018年發布「通訊診察治療辦法」，讓山地離島、特殊或急迫情形等病人都可使用遠距醫療服務，近2年來，因資通訊科技成熟發展，加上與新冠肺炎疫情衝擊下，更加速了遠距醫療的急迫性與重要性。有鑑於此，今年度正式將遠距醫療納入健保給付，期望透過遠距診療模式，提高離島偏鄉地區民眾的醫療可近性，實踐在地老化的理念。

透過遠距平台，病人的動態影像可同步傳輸至醫院端，讓醫院端的醫師如臨現場般的「望聞問切」。記者陳斯穎／攝影
透過遠距平台，病人的動態影像可同步傳輸至醫院端，讓醫院端的醫師如臨現場般的「望聞問切」。記者陳斯穎／攝影
新竹台大分院與廣達電腦合作，利用智慧醫療車及遠距醫療雲端智慧平台，5月1日起將提供尖石鄉耳鼻喉科專科遠距會診服務。記者陳斯穎／攝影
新竹台大分院與廣達電腦合作，利用智慧醫療車及遠距醫療雲端智慧平台，5月1日起將提供尖石鄉耳鼻喉科專科遠距會診服務。記者陳斯穎／攝影

醫師 新竹 偏鄉

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