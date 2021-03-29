籲高雄零碳排 民團兒童節上街頭

高雄若可以做到零碳排，台灣也可以！民團預計於4月4日走上高雄街頭，盼政府正視空污及暖化問題，南部反空汙大聯盟發言人李建誠呼籲，政府應優先改善高雄地區污染佔比超過7成的國營企業，台灣健康空氣聯盟理事長葉光芃則相信，空污最嚴重的高雄改善後，台灣其他縣市也會跟進。

受害國兼加害國

高屏地區做為全台「空汙三冠王」，PM2.5、PM10、臭氧污染指數高居不下，但葉光芃說，台灣正面臨前所未有的乾旱，再度使空污問題惡化，也證明了台灣的極端氣候不是未來式，而是現在進行式。

此外，高雄作為全台空污最嚴重的地區，葉光芃說，若高雄率先達成零碳排，台灣各地也沒道理做不到，且作為燃煤大國的台灣不只是極端天氣受害國，更是全球暖化的加害國，若繼續惡化，很可能會引發大範圍物種滅絕，甚至糧食危機。

李建誠則指出，高雄的高係數燃煤發電已經嚴重犧牲孩子的健康，29日參與反空抗暖化遊行宣傳記者會的孩子則提到，自己因為彰化的汽車排放，有上呼吸道過敏的問題。

建未來館不如送空氣

至於行政院院長蘇貞昌日前砸下128億建制的國家兒童未來館，李建誠感慨說，這份大禮比不上還給中南部兒童乾淨、健康的空氣，也呼籲高雄及早落實無煤及深度減碳等目標，「讓下一代有未來」。

2050高雄零碳排

中南部地區長期吸入六輕、中火、興達港、中鋼等工業區的有毒廢氣，台南市空汙防護自救會召集人陳建明進一步指出，保護下一代是政府最基本的良心，且應從現在開始積極推動能源政策轉型及無煤家園，並向污染源徵收費用以支應相關防護支出。

此外，民團更呼籲政府以「2032無煤高雄，2050淨零碳排」為目標，台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民說，煤灰、爐渣已嚴重破壞高雄的生活環境，但政府的投入將帶給高雄重生的機會，並將健康的未來還給兒童。

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