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釣客的逆襲！ 釣權團體陳抗要求公告開放民眾漁港垂釣

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供
國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供

國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下，應在指定區域，訂定相關措施，公告開放民眾垂釣。

民間團體今天前往農委會以及漁業署抗議，認為漁港是公共建設，屬全民所有，應朝著多元化經營管理，而不是專屬特定團體與族群；漁港主管機關在不妨礙港區作業、安全及不造成港區污染情況下，應指定區域，訂定相關措施，公告開放民眾垂釣。

抗議民眾表示，主管機關應開放而未開放，反開罰民眾。應落實而未落實是行政怠惰，讓民眾權利受侵害，因此今天到農委會抗議；要求漁業署研擬修正漁港法，針對民眾垂釣違規罰則及取締模式，認為應先勸導後開單，罰金參照商港法處600元兩次，最高3000元。

根據了解，到去年9月，全國已開放77處釣點，部分漁港因冬季有東北季風隱憂，考量釣客安全，未列入開放垂釣名單，因此漁港會豎立告示牌禁止釣友進入；若違規盡如漁港垂釣，最重可依違反漁港法開罰3萬至15萬元，但中央提出友善垂釣原則，多改勸導取代開罰。

農委會漁業署表示，針對民眾陳抗，稍後會有正式的新聞稿說明。

國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供
國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供
國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供
國內釣客人口不少，台灣釣權團結聯盟社群今到農委會以及農委會漁業署抗議，要求漁港開放民眾垂釣。圖／陳抗民眾提供

農委會 漁業署 陳抗

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