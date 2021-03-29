旅遊泡泡上路 新光醫院：帛琉居民恢復求醫之路

台灣與帛琉的旅遊泡泡將在4月上路，帛琉總統惠恕仁造訪台灣，今天到新光醫院健檢。新光醫院副院長洪子仁說，旅遊泡泡不僅是旅遊喜訊，也讓帛琉居民恢復求醫之路。

台灣與帛琉旅遊泡泡將在4月首發，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）也率團訪問台灣，並在今天到新光醫院健檢並瞭解醫院的檢查設備跟台灣醫療服務，且並健檢項目跟一般民眾一樣，並未特別改項目。

新光醫院副院長洪子仁出面受訪表示，這次的旅遊泡泡推動，不只是經濟上的，更能夠恢復台帛兩地的醫療通道暢通。

洪子仁說，過去一年帛琉病患要到台灣求醫非常艱辛，4月1日起的旅遊泡泡不只是旅遊喜訊，更是讓帛琉居民恢復求醫之路，這也是很重要的事情。

洪子仁表示，惠恕仁透露帛琉4月底前將會有一半居民以上接受疫苗注射，在防疫作為上可以更放心接待台灣旅客到當地旅遊。

洪子仁也指出，過去帛琉居民如果到台灣旅遊，都可以選擇到新光醫院健檢，且有500美元的健檢費用補助，這是他們國家健保的一部分。

惠恕仁除了健檢外，是否去探望帛琉病患，洪子仁說，目前該院收治8到10名帛琉病患，但按照防疫規定，患者到醫院後都要在隔離病房檢疫，採檢陰性2次後，才可以提供醫療服務，這部分都還按照防疫規定。