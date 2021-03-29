五月天成軍24周年 Apple Music推出代表作歌單線上同慶

今天是五月天成軍第24周年紀念日，也是台南場「好好好想見到你」巡迴演唱會的最後一場，不管是昨晚參加完演唱會還欲罷不能、今天即將要前往蓄勢待發，還是無法到達現場心中還留有小小遺憾，現在都可以打開Apple Music，點開「五月天代表作」歌單，即刻來場腦內KTV！

過去每推出唱片便締造數百萬銷售紀錄的五月天，不畏現今串流平台勢力來襲，不但在2020年五月之約打造線上百萬人次演唱會，去年底送給粉絲聖誕禮物的全新單曲〈因為你 所以我〉也於官方平台和Apple Music同步推出，晉升熱門華語歌曲長達2週。日前官方VLOG日誌的開創，也大方分享幕後私藏畫面，說明了天團面對潮流變化，不但不退縮還要創造更多巔峰。