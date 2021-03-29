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五月天成軍24周年 Apple Music推出代表作歌單線上同慶

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
五月天24歲生日快樂，Apple Music以天團代表歌單邀你一起線上慶祝。圖／蘋果提供
五月天24歲生日快樂，Apple Music以天團代表歌單邀你一起線上慶祝。圖／蘋果提供

今天是五月天成軍第24周年紀念日，也是台南場「好好好想見到你」巡迴演唱會的最後一場，不管是昨晚參加完演唱會還欲罷不能、今天即將要前往蓄勢待發，還是無法到達現場心中還留有小小遺憾，現在都可以打開Apple Music，點開「五月天代表作」歌單，即刻來場腦內KTV！

過去每推出唱片便締造數百萬銷售紀錄的五月天，不畏現今串流平台勢力來襲，不但在2020年五月之約打造線上百萬人次演唱會，去年底送給粉絲聖誕禮物的全新單曲〈因為你 所以我〉也於官方平台和Apple Music同步推出，晉升熱門華語歌曲長達2週。日前官方VLOG日誌的開創，也大方分享幕後私藏畫面，說明了天團面對潮流變化，不但不退縮還要創造更多巔峰。

Apple Music平台擁有超過7,000萬首歌曲、數以萬計的播放列表，以及來自全球最傑出音樂專家的每日精選，包括所有藝人和主持人在Apple Music 1、Apple Music Hits以及Apple Music Country每日全球直播串流播出的節目，將音樂體驗推向極致巔峰。Apple Music可順暢地串流傳輸至各種蘋果裝置與CarPlay上播放，也可透過指定款智慧型電視、智慧揚聲器、Android和Windows裝置，或於官網線上使用。個人方案每月費用150元，家庭方案240元，可與最多另外5位家人共享，學生方案則只要每月70元。

隨時可以打開Apple Music，播放「五月天代表作」歌單一同歡慶。圖／蘋果提供
隨時可以打開Apple Music，播放「五月天代表作」歌單一同歡慶。圖／蘋果提供

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