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乘客不繫安全帶駕駛不開車！ 立委要求交通部研議修法

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
交通部政務次長陳彥伯今在立法院交通委員會備詢。記者彭宣雅／攝影
交通部政務次長陳彥伯今在立法院交通委員會備詢。記者彭宣雅／攝影

蘇花公路日前發生遊覽車撞山意外造成6死慘劇，由於遊覽車車體因嚴重撞擊破了大洞，部分傷亡者甩出車外，立委認為應該從法規著手，明文規定大客車乘客必須繫安全帶，行車過程也不能走動，提案通過交通部應該提出修法時程，一個月內提交書面報告致交通委員會。

立法院交通委員會邀請交通部就「提升用路人車安全：就全國道路易肇事路段(含台61線西濱快速道路)全面評估肇事類型，並就提升用路安全及如何降低全國交通事故肇事率」進行專題報告，並備質詢。

立委邱顯智、洪孟楷、邱臣遠等人今在交通委員會提案，花蓮遊覽車撞山意外造成多人死傷，國人行車安全保障有待加強，現行的公路法、道路交通管理處罰條例僅規定大客車駕駛有勸導義務，如乘客不聽則處罰乘客，又車輛行進間，乘客不應於走道活動，中途上車的推銷員亦然。

立委表示，乘車期間應該系安全帶，應該以教育方式推廣，因此要求交通路路政司、公路總局、與高公局應研議「汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法」及「高速公路及快速公路交通管制規則」，明文規定大客車乘客也必須繫上安全帶，另於道路交通管理處罰條例或道路交通安全規則中，修法賦予大客車駕駛「乘客部戲安全帶應拒絕發車」之權利，要求交通部要研議提出具體修法時程。

立委提案中也提到，交通部應該要建立不定時抽查大客車安全帶機制、間隔等流程，並且確實實行；另外，也要求交通部研議如何具體改善「上車推銷」衍伸的行車安全問題。

交通部表示，一個月內會提交書面報告至立法院交通委員會；此外，由於上車推銷牽涉交通部觀光局業務，觀光局也會納入討論。

遊覽車 立法院 觀光局

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