不是站內飲食？ 北捷大公開最常被抓的違規行為

一名女乘客日前搭台北捷運逃票被逮，不但不承認還在網路發文謊稱遭北捷站務人員毆打、拉頭髮，最後查實該女光今年就逃票5次，遭到北捷重罰1萬5000元，成北捷裁處歷年最高。北捷指出，過去冒用社福票卡比率較高，100萬人次中會抓到1.5件。

台北捷運站務處副處長林榮輝指出，以往都會發生逃票或冒用愛心卡的情況，但就次數跟金額來說，這次女乘客逃票還謊稱遭站務人員毆打事件，裁罰金額最高，呼籲民眾不要心存僥倖逃票，若查到一定會查處完整，若發現有其他逃票情況，逃一次罰一次，決不寬貸。

林榮輝分析，根據查詢結果顯示，過去民眾搭乘捷運冒用社福票的比數較高，若以每百萬旅次來算的話，每100萬人次就會出現1.5件冒用社福票情況，第二名違規行為是逃票，每100萬人次出現1件，違規飲食則是每100萬人次約有1件，總計所有違規行為，約每百萬旅次會出現4次。