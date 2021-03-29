驚喜烘焙坊麵包車上路 失智爺奶開心賣自製麵包

5名爺奶自信地站在麵包車旁，打開特製木櫃，開心介紹自己烘焙麵包，他們是畢嘉士日照服務的長者。畢嘉士基金會打造「驚喜烘焙坊麵包車」正式上路，首場來到屏東縣長治鄉潭頭社區廟埕。

畢嘉士基金會日照團隊以烘焙麵包成為媒介，今年帶失智症長者走訪至少6個社區，讓失智失能長者透過叫賣自製麵包，增進社交互動、減緩退化，更擁有自我實現的快樂。

「驚喜烘焙坊」的發想，來自照服人員的觀察與創意，照服團隊在日照課程規畫帶長輩學烘焙，長輩不排斥學習新事物，在每次嘗試新口味、製作過程，長輩不亦樂乎。麵包做多了吃不完，到對面樂齡空間試賣給社區民眾，銷售一空的成就感，讓長輩笑開懷。

社工馬聿萱說，「揉麵團、秤重量、計算金額，是最好不過的生活功能訓練」，照顧團隊決定這項課程擴大，帶領失能及失智症長者經營「興趣事業」，帶著烘焙麵包，到社區做生意交朋友，讓失智長者拓展生活範圍。

畢嘉士基金會去年在募資平台發起籌募，在246位大眾支持經費下，翻新舊有車輛、訂製麵包櫃、設計布置物，打造長者兒時記憶中的麵包車。最吸睛的木作麵包櫃，有滑軌裝置及抽屜，便利長者使用。巧手打造設計，出自屏東九如鄉的「拾物木作」工作室，創作者謝依倪說，「被願意帶爺爺奶奶嘗試不同的活動的單位感動」。

匯集各方愛心及用心的烘焙坊麵包車，首次上路到長治鄉潭頭社區廟埕。70歲的蔡好阿姨，最擅長叫賣，活潑有自信地喊：「先生小姐走過路過不要錯過，麵包一個才20元而已」，社區內的媽媽、阿姨、伯伯們蜂擁而上，畫面溫馨。

笑容滿滿87歲招弟奶奶，雖因失智症影響語言表達能力，僅能講述簡短語句，但在適當協助下，奶奶能熟稔地裝袋及遞給顧客，算數極好的她，俐落地和客人收錢找錢，笑容燦爛地和客人道謝。