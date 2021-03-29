灃Food好疫力，全民一起「食」出健康！良食脈動系列講座4月起跑

如何才能吃的好、吃的對，為健康更加分？財團法人灃食公益飲食教育基金會與聯合報系攜手合作「良食脈動」系列講座，從「愛上蔬食」、「認識食安」、「選對食物」三大主軸切入，首場4月24日在台北正式開講，灃食將陪伴民眾學習如何懂得吃，把飲食識讀能力融入生活議題中。

灃食教育基金會主辦「良食脈動」講座，六場次都會由食品與飲食教育等相關領域專家所組成的灃食智庫群坐鎮，並攜手關心年度三大主軸的意見領袖(KOL)一同開講，具備實際推廣與專業知識面向，引領民眾從講座中，學習到更強壯的健康秘方。

在「愛上蔬食」系列，首場次邀請到知名YouTuber「夠維根GoVegan」創辦人白龍分享第一手蔬食美味地圖、營養學博士吳映蓉也會現場傳授在家能輕鬆做、養眼又養胃的蔬食料理；後續場次會由「無肉市集」創辦人張芷睿分享，如何在第一線將蔬食藉由無肉市集方式，推廣至全台各地的心路歷程。

隨著全民健康飲食意識抬頭，講座主軸「認識食安」的部分，將由「洗菜專家」台大農化系教授顏瑞泓傳授正確洗菜的小秘方，了解葉菜、豆類、瓜果等蔬果的清洗訣竅。

主軸三「選對食物」，將為外食族提供如何吃得健康的解方，格外農品創辦人游子昂將分享，如何把本土加工果醬外銷的成功歷程，一瓶色香味俱全的果醬蘊含著滿滿台灣小農的用心，即使是加工品，只要細心選擇，也能將美味與營養通通入腹。