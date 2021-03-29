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67歲中風男長期未回診 疏於照顧瀕死邊緣送醫救回

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
陳姓病患送至急診時，出現血液代謝性酸中毒、銅酸中毒，且因使用呼吸器，出現瘀痰積在肺部，導致肺炎情況持續。圖／李綜合醫院提供
陳姓病患送至急診時，出現血液代謝性酸中毒、銅酸中毒，且因使用呼吸器，出現瘀痰積在肺部，導致肺炎情況持續。圖／李綜合醫院提供

67歲的陳姓男子曾二次中風，沒定期回診，今年初送至大甲李綜合醫院急診時，已陷入昏迷，經檢查發現血糖高達1063 mg/dL(標準值應低於100 mg/dL)，呈現高滲透壓昏迷，且有血液嚴重代謝性酸中毒、銅酸中毒，也出現嚴重感染指標PCT4.69/(標準值<0.5)、橫紋肌溶解、急性腎衰竭以及心肌梗塞等多重急性重症，經急救和治療，目前病情已好轉並出院。

大甲李綜合醫院心臟內科醫師江孟橙查看陳男病史發現，他在2013年間有過二次中風，就不曾規則追蹤，也不曾做過糖尿病檢測，這次因長期照顧者的家人住院一周，他無人照顧，出現嚴重的多重併發症。

陳男剛入住加護病房時，小便輸出量只有300至400c.c.，且全身感染代謝異常，醫師先以抗生素、胰島素注射點滴，並以心臟超音波每日觀察下腔靜脈右心室腫脹程度，加上純利尿劑每小時lasix10mg pump，二天後大量小便排出達每日4000到5000c.c.，利尿劑也減量使用。

陳男使用呼吸器期間出現瘀痰積在肺部，但心導管手術在即，經家屬同意在氣管插管呼吸器下，進行心導管手術治療，術中發現有三條冠管動脈嚴重阻塞，因病患血壓不穩，醫師江孟橙決定先做其中一條右冠狀動脈快速進行氣球擴張術及支架置放術，患者手術中血壓曾降至50至60mm/Hg，經術後觀察已恢復正常。

醫師表示，患者另兩條冠狀動脈的降支及迴旋支鈣化嚴重，施行擴張及支架風險太高，最後以藥物控制治療，後續追蹤心臟功能；患者另有急性腎衰竭而進入利尿期腫脹，也已順利將之前積累的水分和廢物排出，腎功能指標改善到完全正常，但肺炎情況持續，需氣管抽痰，無法立即脫離呼吸器，最後經家屬同意氣切，肺炎才逐漸好轉。

經過一個多月聯合醫師共同診治，心臟內科醫師江孟橙、腎臟科醫師陳采峯和胸腔內科醫師黃朝新，將患者從死亡邊緣救回，並順利出院，且歷經急性腎衰竭後完全康復不用呼吸器的機率微乎其微，除了運氣外，跨科別的醫師聯手診治是關鍵；醫師江孟橙特別提醒，許多中風患者表達能力不佳，無法清楚自述身體狀況，定期回診很重要，也可利用政府每年提供的成老人健檢以及四癌篩檢，早期發現慢性病、早期介入及治療。

李綜合心臟內科江孟橙醫師提醒，中風患者要定期回診。圖／李綜合醫院提供
李綜合心臟內科江孟橙醫師提醒，中風患者要定期回診。圖／李綜合醫院提供

醫師 患者 中風

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