西濱多次發生事故死傷多 交通部擬三方向提升安全

西濱快速公路2月21日發生連環追撞的重大事故，引發各界關注，交通部長林佳龍日前要求速提西濱優化計畫，也確定投入新台幣35億元，提升安全，除全線增設氣象偵測設備，交控系統整合將再增建車輛偵測器、閉路電視攝影機、電子標籤偵測器及資訊可變標誌共164處，另還要改善路面，打造準國道安全品質。

立法院交通委員會邀請交通部就「提升用路人車安全：就全國道路易肇事路段(含台61線西濱快速道路)全面評估肇事類型，並就提升用路安全及如何降低全國交通事故肇事率」進行專題報告，並備質詢。

交通部政務次長陳彥伯表示，西濱高速快速全線完成了以後，其實是南北縱向的第三條高快速路網，所以肩負高速公路替代道路的特性，所以當時在設計的時候，是以替代性來設計這條高速公路；通車之後，民眾的使用度顯現約增加兩倍之多，因此，西濱的角色也做了一些轉變。

陳彥伯說，關於西濱快速道路減少意外事故，目前朝向著三個方向來改進，第一個是有關道路鋪面，希望提升道路鋪面舒適度；另外，對於智慧交控的這部分交通管理的這部分，希望投入一些支援，變成智慧的快速公路；另外，更重要的是有關交通安全的部分，也會投入相當的機會，做交通工程或交通管理上的改進原則上，希望朝向著這個路面、智慧交控、跟交通安全等三個方向來提升，提升這條西濱快速公路的舒適度與安全性。

交通部表示，公路總局與氣象局合作，在特定路段設置濃霧偵測器，在西濱會設置16處，一個月內先行完成雲林(四湖)和嘉義(東石)路段兩處，且已經在3月24日建置完成，前8個月完成彰化至台南路段6處，其他路段會在一年內完成。