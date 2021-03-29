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健保兩大變革何時上路？ 陳時中：上半年不會動

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧就健保改革質詢衛福部長陳時中。記者楊雅棠／攝影
民進黨立委蘇巧慧就健保改革質詢衛福部長陳時中。記者楊雅棠／攝影

衛福部長陳時中日前接受本報專訪時透露，台灣健保給付制度將出現兩大重要變革，一是健保給付不再侷限於現行醫療院所，長照、安養機構等領域也能獲得給付；二是健保往前延伸，擴及公共衛生、預防醫學等領域。陳時中今表示，上半年相關改革不會開始，但公平性相關的修法會陸續送到立院。

陳時中今赴立法院就「有關COVID-19（新冠肺炎）疫苗施打後，相關效益、異常通報之統計、分析及資訊公開，與未來疫苗整備規劃」進行專題報告並備詢。

民進黨立委蘇巧慧針對陳時中日前拋出的健保改革方案進行質詢，要求陳說明。

陳時中提到，現在跟學者四到六年的改善計畫都在思考這個方向。醫療的目的是為了健康，而健保是「投資」的概念，藉由健保來投資健康；健保也是「工具」，利用此工具讓全民更健康。但有些人因為遠距、在家獲得照顧，同樣繳了保費卻無法使用這筆錢，因此未來給付應該要以「人」為主，而非侷限在「場所」。

但蘇巧慧表示，未來「以人為本」和過去「以機構為單位」是完全不同的思考方向，有樂見其成者也會有反對者，例如醫療機構者可能會因會營運下降、受衝擊而反彈；且延伸到長照和公衛預防，恐有稀釋掉健保資源的疑慮。

對此，陳時中解釋，不是拿健保的費用來支付長照和公衛預防，長照有長照的費用、公衛有公務預算支應，雖然各自有各自的目的，但這幾筆錢應互相搭配，如何串連並提高效率，是現在要思考的。

他也提到，健保的改革牽涉範圍廣，廣泛的社會對話是必要的，凝聚共識才會擬定方案。因此上半年不會貿然改革，但和公平性相關的修法會陸續送到立法院。

健保 陳時中 長照

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