遊覽車召回檢查近八成影響清明連假？ 交通部回應了

蘇花車禍造成六死，交通部召回遊覽車檢測。交通部今天表示，遊覽車召回進度達78.7%，並沒有發現重大瑕疵，也不影響清明連假疏運。

立法院交通委員會邀請交通部就「提升用路人車安全：就全國道路易肇事路段(含台61線西濱快速道路)全面評估肇事類型，並就提升用路安全及如何降低全國交通事故肇事率」進行專題報告，並備質詢。

交通部政務次長陳彥伯表示，截至3月28日、就是昨天為止，應該要召回的車輛大概有718輛，目前已經找回了565輛，召回進度約78.7%；遊覽車召回情形，原則上沒有什麼重大的違失，所以目前而這些車輛大概就是在召回後，還可以繼續來做相關的營運工作。

陳彥伯表示，至於清明節連假遊覽車業者的調度，他認為，大概有78%都已經召回，召回後又繼續投入營運，所以，對於清明節疏運是不會受到影響。

民進黨立委李昆澤表示，遊覽車座椅的安裝與方式，到底有沒有標準，到底是兩根螺絲還是四根螺絲才合乎安全標準；民眾黨立委邱臣遠表示，遊覽車安全檢測，應該用更嚴格的標準看待，否則運安會說車體結構有問題，車安中心說沒問題，造成混淆。

國民黨立委洪孟楷說，要求遊覽車座椅的拉力測試，少鎖兩個螺絲是否也會提高拉力測試標準，交通部應該要了解為何會少鎖兩個螺絲，究竟是裝設問題，還是車輛位置安排方便，是否會造成拉力減少。

陳彥伯表示，遊覽車座椅安裝固定的方式，在車輛安全準則裡，包括安裝方式，都有一定的標準，也有功能性的標準測試，要用甚麼方式固定、安裝，就依照車輛安全檢測基準，規範座椅安裝與固定規範，施予多少力量要有740公斤拉力而不移動，要符合車輛安全檢測基準即可，因此，用各種固定方式要符合安全檢測，但這次召回過程，發現沒有重大違失。

至於這次的召回與檢測，是否針對業者有補償措施，交通部表示研議中。