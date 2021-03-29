早晚涼白天飆破30度 吳德榮：清明連假暖熱到三日

這幾天晴朗炎熱，昨(28)日全台已有多處，高溫升至35度左右(南投南投市35.2度，高雄內門區34.5度，台東太麻里鄉34.7度)。今(29日)晨觀測資料顯示，各地大多晴朗無雲，台灣海峽及北部海面有低雲或平流霧；新竹及台中已有濃霧報告；各地無降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨持續有強「夜間輻射冷卻」作用，但大氣較昨晨小幅回暖，氣溫略升約1度。截至5時6分，本島平地最低氣溫為：新北瑞芳區17.2度；其他地區平地低溫：中部(雲林斗南鎮)19.0度，南部(台南後壁區)19.0度，東部(花蓮壽豐鄉)17.7度。

中央氣象局發布濃霧特報，今(29)日台灣西半部地區及澎湖、金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，新竹縣及台中已出現能見度不足200公尺的現象，桃園能見度較低，請注意。

吳德榮說，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(29)日至週四(1)日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息。

他表示，今(29)日白天微熱早晚涼；各地區氣溫：北部17至31度，中部19至34度，南部19至34度，東部18至33度。明日至週四(30至1日)氣溫再升，白天「暖熱如夏」(各地區高溫皆可升至在32度以上，中南部局部地區更高達35度)。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬「清明連假」頭2天，即週五、六(2、3日)：台灣持續受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天「暖熱如夏」、早晚略偏涼。

他表示，西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。連假第3天、即下週日(4日)下午「微弱鋒面」抵達，影響侷限於迎風面的北海岸、北部山區及東半部、轉為有局部短暫雨的天氣；北部平地及中南部則無降雨(對桃園以南的缺水、無貢獻)；下午起北台雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼；其他地區氣溫變化很小。

吳德榮表示，連假最後一天(5日)北台天氣好轉、中南部仍為多雲時晴，東半部有局部短暫降雨的機率；北台舒適微涼，中南部白天熱早晚涼。