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出席屏東縣醫師公會理事長交接 新理事長是蘇貞昌表弟
屏東縣醫師公會理事長今舉行交接典禮，行政院長蘇貞昌晚間出席擔任監交人，蘇貞昌感性描述從小受到當醫師的舅舅江清耀的風範影響，新任理事長江俊逸是舅舅的兒子，也是他的表弟，蘇貞昌說，回鄉看到表弟擔任醫師公會理事長，感謝醫界給予機會，讓表弟奉獻所長。
蘇貞昌在致詞說，他的舅舅江清耀在屏東開設江內科，江俊逸是舅舅的孩子，也是他的表弟，小時候家族都受舅舅的照顧，為表示對舅舅的尊敬感謝，每到清明節，父母親用心包春捲，將前面10個春捲包好，他騎單車送到舅舅診所，拿給舅舅，感謝舅舅的照顧，也相當尊敬醫師。
蘇貞昌提到，當年醫師社會地位高，汽車不普及時代，舅舅使用三輪車代步，家族聚會時，舅舅總是吃不到兩口，就要趕緊出診行醫，也讓他感受到醫師對病患的付出。
蘇貞昌說，新冠肺炎疫情影響全球，台灣疫情做得很好，不用鎖國、封城，感謝台灣醫護人員堅守崗位。
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