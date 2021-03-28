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一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

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一張圖看天氣！清明連假快到了 各地降雨熱區曝光

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
未來一周及清明連假天氣。圖／氣象局提供
未來一周及清明連假天氣。圖／氣象局提供

中央氣象局在臉書粉絲團預報天氣，未來一周到清明連假前期仍是穩定天氣，只有東半部偶爾有零星短暫雨，到了清明節東北風增強，北部、東半部都會出現短暫雨。

氣象局表示，周二、周三台灣北邊的雲會變比較多，但是也不太容易帶來明顯降雨。新的一周各地白天大多暖熱，在外活動要注意防曬、適時補充水分，但這段時間也容易起霧，無論行車用路、或是搭機搭船往返離島都要留意霧的影響。

氣象局說，到了清明節4月4日當天，附近天氣可能會有點變化，東北風會為北部東半部帶來一些短暫雨，不過時間還比較久，影響程度還需再觀察。

氣象局說，春天的天氣變動度比較高，提醒要多留意最新的天氣預報資訊，不過短時間內中南部還是沒有下雨機會，民眾要繼續節約用水。

氣象局

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