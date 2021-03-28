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台灣一年浪費7億顆藥 藥師公會當面向蔡英文請命檢討

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市藥師公會今傍晚於新莊典華飯店舉行理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市藥師公會今傍晚於新莊典華飯店舉行理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影

蔡英文總統今傍晚至新莊出席新北市藥師公會第三、四屆理事長交接典禮，新任理事長許有杉致詞時，當場向台下的蔡英文請命，台灣一年有將近7億顆藥品被丟掉，應針對健保藥品給付制度檢討。蔡英文則回應，健保藥品給付確實可以更有效率被使用，「可以好好坐下來談談，讓藥師扮演更積極角色，用藥更精準。」

新北市藥師公會今傍晚於新莊典華飯店舉行理事長交接典禮，由第三屆理事長陳昭元交接給第四屆理事長許有杉，蔡英文總統、前立法院長蘇嘉全、新北衛生局長陳潤秋皆受邀出席，現場約有數百名會員參與。

許有杉致詞時指出，近年藥品給付、洗腎等相關醫療費用，佔健保總額將近十分之一，每年更有七億顆藥品被丟掉不用，種種狀態讓藥師們非常憂心，希望未來跟主管機關、醫療團體合作，把所有國民健康照顧好，並在藥事服務上更加努力。

蔡英文則回應，用藥精準跟用藥的協助，確實是藥師可以扮演很重要角色，健保藥品給付確實可以更有效率被使用，「可以好好坐下來談談，讓藥師扮演更積極角色，用藥更精準，民眾健康更有保障。」

此外，蔡英文也感謝藥師們在防疫期間扮演社區防疫、衛教重要角色，告訴民眾正確戴口罩、保持社交距離等防疫觀念，「藥師是防疫國家隊不可或缺夥伴，其中新北是全國人口最多縣市，透過新北健保藥局就賣出2億多片成人口罩跟3千多萬片兒童口罩，全國第一，要給新北藥師們掌聲。」

蔡英文說，台灣藥局分布相當密集，僅次於便利商店，可近性非常高，希望將來可以看到藥師扮演長照中更多角色，「我要繼續拜託新北藥師公會以及各位藥師朋友，一起來維持防疫成績，一起營造醫療照顧環境，政府會當藥師好夥伴，共同守護民眾健康。」

蔡英文總統(中)今傍晚至新莊出席新北市藥師公會第三、四屆理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
蔡英文總統(中)今傍晚至新莊出席新北市藥師公會第三、四屆理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
蔡英文總統今傍晚至新莊出席新北市藥師公會第三、四屆理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
蔡英文總統今傍晚至新莊出席新北市藥師公會第三、四屆理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市藥師公會今傍晚於新莊典華飯店舉行理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影
新北市藥師公會今傍晚於新莊典華飯店舉行理事長交接典禮。記者吳亮賢／攝影

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