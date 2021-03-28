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屏東芒果受乾旱病蟲害影響 蘇貞昌：列天然災害補助

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東的芒果農跟行政院長蘇貞昌（右三）仔細說明今年芒果飽受天氣與薊馬蟲害影響，芒果產量恐將減產5到8成。記者流星就／攝影
屏東的芒果農跟行政院長蘇貞昌（右三）仔細說明今年芒果飽受天氣與薊馬蟲害影響，芒果產量恐將減產5到8成。記者流星就／攝影

屏東縣芒果重要產區，枋寮、春日、枋山與獅子鄉等地接連遭薊馬蟲害侵襲，農民很無奈，直言今年芒果恐減產至少5成，立法委員周春米、蘇震清、莊瑞雄與廖婉汝，在立院質詢屏東的芒果遭薊馬橫行問題，行政院長蘇貞昌今南下枋寮到芒果園了解情形，蘇貞昌說，芒果受極端天氣影響列天然災害，農委會29日正式公告相關補助辦法。

農糧署副署長姚志旺簡報時說，109年國產芒果收穫面積1萬6110公頃，產量17萬1860公噸，主要產區台南7244公頃，屏東縣有5820公頃，高雄市1908公頃。屏東芒果產期較早為5到6月，目前進入著果期。

農糧署指出，屏東地區高溫、乾旱等異常氣候影響，導致薊馬數量較往年提高，危害芒果開花期，致災原因包括乾旱與病蟲害等複合因素。

農委會主委陳吉仲說，今年天氣熱又沒有雨水，芒果遭薊馬侵害，農民噴藥都噴不好，農民可以申請芒果天然災害現金救助，改良種芒果每公頃九萬、非改良種芒果每公頃7萬5千元，農委會將公告；極端天氣日後恐常遇到，農委會提供每戶申請40萬元補助，像是做水塔、管路線等對芒果種植管理有幫助相關設施，也會請農改場等單位教導農民管理。

蘇貞昌說，屏東芒果受極端氣候損害，原以為今年芒果花盛開大豐收，沒想到卻因為乾旱、蟲害薊馬損失嚴重，「有政府請放心」，芒果會依天然災害，依相關補助辦法給農民，損害一時還無法停止，也會補助農民相關設備器具。

芒果農61歲黃萬進告訴蘇貞昌，他種植約1甲地芒果樹，今年產量恐將減少5到8成，他種芒果30年來，第一次遇到這樣情況，薊馬噴藥打不死，結果又空包彈，很無奈。

屏東縣枋寮鄉芒果農61歲黃萬進種植芒果30多年，今年芒果飽受極端天氣、薊馬蟲害影響，相當無奈。記者劉星君／攝影
屏東縣枋寮鄉芒果農61歲黃萬進種植芒果30多年，今年芒果飽受極端天氣、薊馬蟲害影響，相當無奈。記者劉星君／攝影
屏東的芒果農跟行政院長蘇貞昌（右三）仔細說明今年芒果飽受天氣與薊馬蟲害影響，芒果產量恐將減產5到8成。記者流星就／攝影
屏東的芒果農跟行政院長蘇貞昌（右三）仔細說明今年芒果飽受天氣與薊馬蟲害影響，芒果產量恐將減產5到8成。記者流星就／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）仔細聆聽芒果農黃萬進（左一）說明芒果受到薊馬蟲害影響。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）仔細聆聽芒果農黃萬進（左一）說明芒果受到薊馬蟲害影響。記者劉星君／攝影

芒果 屏東縣 農民

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