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租約到期！陸雜貨品牌「MINISO」信義威秀店今最後一天

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
MINISO日前進駐高雄新商場義享天地。圖／摘自MINISO粉絲團
MINISO日前進駐高雄新商場義享天地。圖／摘自MINISO粉絲團

大陸連鎖生活雜貨品牌名創優品（MINISO）近年在全球積極拓店，在台灣也有20多間門市，不過日前卻傳出，位於北市信義區的MINISO信義威秀店因為租約到期，今(28)日結束營業，據了解，原址將由運動品牌愛迪達進駐接手，且今年10月還會再有異動計畫。

MINISO自2013年成立以來，從街邊的十元商店開始，短短不到十年時間，就已經在數十個國家開設據點，擁有數千家門市，並成功在美國上市。

然而，其實自從MINISO品牌創立以來即有不少爭議，由於從店面裝潢到品牌視覺都與無印良品、UNIQLO等日系品牌極為相似，因為網路上就出現不少嘲諷其「山寨」、「抄襲」的討論話題。

但這幾年，品牌極力改變形象，不斷透過各式聯名企畫，比如最成功的案例就是漫威系列，藉此增加品牌知名度及擺脫廉價盜版的標籤。

而在台灣自2016年底在士林夜市開始一號店試營運，目前也已經在北中南擁有20多間門市，雖然信義威秀店因為租約到期結束，但日前高雄新商場義享天地開幕，MINISO也有進駐開出新門市。

大陸連鎖生活雜貨品牌名創優品（MINISO）。圖／摘自MINISO粉絲團
大陸連鎖生活雜貨品牌名創優品（MINISO）。圖／摘自MINISO粉絲團

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