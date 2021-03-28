2成失眠者反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

睡不好，百病叢生。一名50多歲的女性失眠長達10年以上，發現記憶力逐漸退化，容易記不得近期發生的事情，至睡眠門診就診後，合併睡眠心理師及藥物治療，如今白天精神改善，不會忘東忘西，但醫師提醒，根據健保資料顯示，部分助眠藥物可能導致記憶力退化，建議民眾平時可從日常飲食攝取助眠的天然食物，如牛奶、雞肉、魚、蛋或綠葉蔬菜等含色胺酸營養素的食物，協助改善失眠問題。

●失眠百病叢生 情緒焦慮、記憶力退化樣樣來

林口長庚主任睡眠中心莊立邦表示，臨床門診中，失眠患者約有兩成會合併有記憶力退化的問題，常常白天精神不濟、無法集中精神，有時也會合併有情緒易焦慮、容易與他人產生摩擦。

●最佳睡眠時間：1天7小時 助學習、記憶、修復免疫及內分泌系統

睡得好，可幫助清除腦中廢物，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，根據2019年《營養學》期刊綜論，睡眠有助於修復免疫、內分泌系統，並能促進清醒狀態時神經的復原，在學習、記憶方面皆扮演重要角色，如同腦中勤勞的「清道夫」；許多研究亦指出，最佳睡眠時間約為1天7小時。

●睡不好可就醫 平常飲食多攝取「色胺酸」等五類營養素助眠

若實在睡不好，除可至相關醫療院所就診外，日常飲食可多攝取助眠食物，莊立邦指出，營養素「色胺酸」能幫助合成褪黑激素，進而產生睡意、維持睡眠狀態，平常可吃牛奶、雞肉、魚、蛋、花生、豆類、起司、堅果或綠葉蔬菜等。

許惠玉補充，另外四類營養素也有益於提升睡眠品質。

1.GABA

2.維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）

3.鎂

4.維生素A、C、E等抗氧化物

許惠玉指出，GABA是一種具神經傳導功能的胺基酸，能夠抑制神經系統過度興奮，具安定腦部的作用，日常可從發芽米、糙米、番茄、芽菜、發酵食品（如泡菜、紅麴、味噌、納豆）中攝取。

維生素B3能幫助保留住體內的色胺酸，維生素B6及葉酸能夠協助合成褪黑激素的前驅物質，B12有助褪黑激素的分泌，可從肉類、乳品、內臟、全穀、豆類、綠葉蔬菜、菇類等食物中攝取。

鎂能防止神經系統過度興奮、放鬆情緒，可吃綠葉蔬菜、芝麻、杏仁、豆類、全穀、海鮮、香蕉等。

抗氧化物能夠降低發炎反應，避免發生睡眠障礙，可吃蔬菜、水果、堅果等。