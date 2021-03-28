快訊

新增兩例境外確診！ 皆自菲律賓入境 1機場攔截確診

中南部高溫上看35度 解渴要等梅雨季、颱風季

2成失眠者反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage
睡不好，百病叢生，可補充色胺酸、GABA、維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）、鎂或是維生素A、C、E等抗氧化物助眠。圖／ingimage

睡不好，百病叢生。一名50多歲的女性失眠長達10年以上，發現記憶力逐漸退化，容易記不得近期發生的事情，至睡眠門診就診後，合併睡眠心理師及藥物治療，如今白天精神改善，不會忘東忘西，但醫師提醒，根據健保資料顯示，部分助眠藥物可能導致記憶力退化，建議民眾平時可從日常飲食攝取助眠的天然食物，如牛奶、雞肉、魚、蛋或綠葉蔬菜等含色胺酸營養素的食物，協助改善失眠問題。

●失眠百病叢生 情緒焦慮、記憶力退化樣樣來

林口長庚主任睡眠中心莊立邦表示，臨床門診中，失眠患者約有兩成會合併有記憶力退化的問題，常常白天精神不濟、無法集中精神，有時也會合併有情緒易焦慮、容易與他人產生摩擦。

●最佳睡眠時間：1天7小時 助學習、記憶、修復免疫及內分泌系統

睡得好，可幫助清除腦中廢物，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉表示，根據2019年《營養學》期刊綜論，睡眠有助於修復免疫、內分泌系統，並能促進清醒狀態時神經的復原，在學習、記憶方面皆扮演重要角色，如同腦中勤勞的「清道夫」；許多研究亦指出，最佳睡眠時間約為1天7小時。

●睡不好可就醫 平常飲食多攝取「色胺酸」等五類營養素助眠

若實在睡不好，除可至相關醫療院所就診外，日常飲食可多攝取助眠食物，莊立邦指出，營養素「色胺酸」能幫助合成褪黑激素，進而產生睡意、維持睡眠狀態，平常可吃牛奶、雞肉、魚、蛋、花生、豆類、起司、堅果或綠葉蔬菜等。

許惠玉補充，另外四類營養素也有益於提升睡眠品質。

1.GABA

2.維生素B群（B3、B6、B12、葉酸）

3.鎂

4.維生素A、C、E等抗氧化物

許惠玉指出，GABA是一種具神經傳導功能的胺基酸，能夠抑制神經系統過度興奮，具安定腦部的作用，日常可從發芽米、糙米、番茄、芽菜、發酵食品（如泡菜、紅麴、味噌、納豆）中攝取。

維生素B3能幫助保留住體內的色胺酸，維生素B6及葉酸能夠協助合成褪黑激素的前驅物質，B12有助褪黑激素的分泌，可從肉類、乳品、內臟、全穀、豆類、綠葉蔬菜、菇類等食物中攝取。

鎂能防止神經系統過度興奮、放鬆情緒，可吃綠葉蔬菜、芝麻、杏仁、豆類、全穀、海鮮、香蕉等。

抗氧化物能夠降低發炎反應，避免發生睡眠障礙，可吃蔬菜、水果、堅果等。

睡眠 失眠

延伸閱讀

吃素易缺6種營養素 營養師:「蛋奶素」較有益身體健康

不是檸檬！營養師曝「維他命C水果排行」 網驚：第一名好意外

預防方法／每3秒就有1人患失智症！10個健腦食物吃了沒？

瘦身別走極端 基隆醫院營養師推3種健康均衡減重方法

相關新聞

中南部高溫上看35度 解渴要等梅雨季、颱風季

中央氣象局今天表示，未來一周各地晴朗、中南部高溫上看35度，將有北方鋒面接近台灣北部海面、有利午後熱對流發展，但降雨只局...

健保延伸公衛及長照 社保司：是去年就公布的配套之一

衛福部長陳時中日前受訪表示，健保給付改革規畫將往前往後延伸，往前延伸至公共衛生，往後延伸至長照或安養機構。不過，長照與健...

哪些食物健康又便宜？網推「4大超級食物」：CP值最高

現代人越來越講求健康養生，而均衡飲食正是維持營養的關鍵因素，近日一名網友好奇發問「哪些食物營養價值高但價格低廉」，問題曝光後，內行人點名「4大超級食物」。

文組發言被嗆「不意外」單一價值的台灣社會是狼性還是沒人性？

在PTT看到一篇貼文，大體上是在說他是文組出身，在國內做了很多工作、包含約聘，但沒有工作把他「當人看」，除了薪資低，甚至公家單位帶頭違法、超出約聘時日還得自己補上勞健保。最快樂的工作，反而是互助的貨車司機，不過，這是份被大眾看不起的「臭送貨」工作。但在加州，連一份助教工作都能過得有尊嚴。然而，他是個文組。所以，他被嗆了。他回答：「這就是系統性歧視的示範。」

大港開唱「閃靈+唐鳳」熱血復活！全台30大生猛音樂祭讓你瘋狂讓你渴

「當天是空的、地是乾的，我要為你倒進狂熱，讓你瘋狂讓你渴，讓全世界知道你是我的！」

2成失眠者反應記憶力退化 營養師：這5種營養素助好眠

睡不好，百病叢生。一名50多歲的女性失眠長達10年以上，發現記憶力逐漸退化，容易記不得近期發生的事情，至睡眠門診就診後，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。