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中醫家醫今開研討會 中區兩大公會將攜手居家照顧

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市中醫師公會、台中市大台中中醫師公會，今天在台中慈濟醫院舉辦中醫家庭暨社區醫學研討會。圖／台中慈濟醫院提供
台中市中醫師公會、台中市大台中中醫師公會，今天在台中慈濟醫院舉辦中醫家庭暨社區醫學研討會。圖／台中慈濟醫院提供

台中市中醫師公會、台中市大台中中醫師公會今天共同在台中慈濟醫院舉辦「中醫家庭暨社區醫學研討會」，1200位會員報名參與，同時慶祝2021年國醫節；衛福部中醫藥司長黃怡超以「中醫藥在台灣社區與家庭醫學及長期照護的願景與挑戰」發表演講，強調台灣未來要面對老齡人口、慢性疾病趨勢，中醫在家庭醫學及社區都具備重要角色。

台中市中醫師公會理事長曹榮穎今天感謝台中慈濟醫院中醫部，精心策劃研討會，緊緊結合台中市、大台中兩個中醫師公會，報名的會員1200人，證明中區所有中醫會員，都非常努力希望藉由研討會的學習，增加能力，也能促進台灣包括中醫界利用率的提升，並提供全民幫助。

台中市大台中中醫師公會理事長黃坤山表示，研討主題是中醫家庭及社區醫學，台灣人口開始老化，65歲以上有3、4百萬人口，居家醫療部分，中醫不可或缺；台中慈濟醫院中醫部陳建仲主任表示，台中慈院協助兩個台中市的公會共同舉辦研討會，今年國醫節主題定位在中醫家庭及社區醫學，邀請多位專家專題演講，希望大家獲取更多知識與經驗，為整個台灣社會，做更大的貢獻。

中醫藥司長黃怡超表示，台中市、大台中醫師公會共同在台中慈濟醫院舉辦研討會，代表中醫對於臨床、照護、教學、研究，都在意中醫居家醫療的重要課題，也是以病人和大眾為依歸考慮，具有啟發意義。他說台灣現在超過60歲的人已經超過百分之14，中醫在社區及家庭醫學將扮演重要角色。而中醫專科醫師試辦計畫，目前正在規劃設置家庭及社區醫學專科。

中醫 醫師 長期照護

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