明後兩天空汙來襲 從基隆到屏東全亮橘燈甚至紅害

在PTT看到一篇貼文，大體上是在說他是文組出身，在國內做了很多工作、包含約聘，但沒有工作把他「當人看」，除了薪資低，甚至公家單位帶頭違法、超出約聘時日還得自己補上勞健保。最快樂的工作，反而是互助的貨車司機，不過，這是份被大眾看不起的「臭送貨」工作。但在加州，連一份助教工作都能過得有尊嚴。然而，他是個文組。所以，他被嗆了。他回答：「這就是系統性歧視的示範。」

2021-03-28 09:16