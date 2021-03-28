明後兩天空汙來襲 從基隆到屏東全亮橘燈甚至紅害
明後兩天風速弱、擴散條件差，僅宜花東空品良好，其他地區空汙情形嚴重，整個西半部從基隆到屏東空品全都「亮橘燈」，短時間甚至可能陷入「紅害」，提醒民眾減少外出活動。
環保署表示，今天環境風場由東南風轉偏南風，高屏空品區轉為上風處，擴散條件較昨日好轉，午後各地風速增強且垂直擴散條件改善，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高；夜間風速稍弱，雲嘉南以北擴散條件較差，汙染物可能累積，西半部地區及馬祖、金門、澎湖易有局部霧影響能見度。
今天各地空品，中部、雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，午後空氣品質逐漸好轉，竹苗以北局部地區於夜間可能達橘色提醒等級，北部、竹苗、高屏、宜蘭、花東空品區及金門為「普通」等級，澎湖為「良好」等級。
環保署說，29日為弱綜觀天氣型態，台灣整體風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間風速弱，且有局部霧，擴散條件差，汙染物較易累積；午後各地風速稍增強，空氣品質可望轉好，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南於清晨及夜間局部地區短時間可能達紅色警示等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
30日環境風場為東南風至西南風，西半部地區於清晨及夜間風速弱，且有局部霧，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；午後各地風速稍增強，空氣品質可望轉好，須留意午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高。北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，北部局部地區短時間可能達紅色警示等級，宜蘭、花東空品區為「良好」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言