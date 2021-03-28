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魚油成效看基因 食用不當恐患心臟病

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
若沒有正確的基因型而食用魚油，罹患心臟病的風險反而會增加。（Photo from網路截圖）
若沒有正確的基因型而食用魚油，罹患心臟病的風險反而會增加。（Photo from網路截圖）

魚油若不妥善食用，恐增加罹患心臟病的風險。美國研究指出，魚油雖號稱能促進心臟健康，然而只有對具備特定遺傳基因的人才有作用，若沒有相關基因而貿然食用，反而會增加罹患心臟病的風險。專家建議，食用魚油之前，要先了解自己的體質是否適合。

食用不當增患病風險

Study Finds報導，魚油因富含Omega3等對可以降低三酸甘油酯的成分，對心臟有益，成為大受歡迎的營養補充品，每年更是創造數十億元的商機。然而美國喬治亞大學的研究發現，魚油只對有特定基因的人有效，若沒有特定基因又食用過量，反而會增加罹患心臟病的風險。

研究團隊指出，Omega 3對降低三酸甘油酯是否有用，取決基因型態，若沒有正確的基因型態，食用魚油反而會增加三酸甘油酯，進而增加罹患心臟病的風險。研究人員先是以血液中4種不同的脂肪為標準，包括高密度脂蛋白、低密度脂蛋白、總膽固醇和三酸甘油酯，這些都是影響心血管健康的關鍵物質，並引用英國生物銀行的7萬名參與者的資料，進行分析研究。

應確認體質是否合適

根據期刊Plos Genetic的報告，研究者將7萬多筆受試者資料分為兩組，分別為1萬多名有服用魚油的受試者，以及其他沒有食用魚油的受試者，並進行全面的基因掃描，比較其中800萬多個遺傳變異型態。

經過6400萬次測試，顯示只有含有AG基因的人，服用魚油才能有效降低甘油三酸酯，而具有AA基因型的個體若服用魚油，反而會少量增加血脂量。專家建議，食用魚油之前須先了解自己的基因型態，而以北美為例，現今有許多生技公司提供基因檢測，相當簡便快速。

研究團隊認為，過去針對魚油的臨床實驗很少考慮基因問題，因此民眾很容易將魚油當成萬靈丹，甚至不排除市面上許多常見的營養補品，其效用也可能受到基因影響。

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心臟病

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