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中年長期感到孤獨 患阿茲海默機率增加

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
長期的孤獨感是中年人的隱形健康殺手。（Photo from網路截圖）
長期的孤獨感是中年人的隱形健康殺手。（Photo from網路截圖）

「孤獨感」嚴重中年成人心理健康，甚至增加罹患阿茲海默症的風險！最新研究表明，中年成人的「孤獨感」若無法有效紓解，可能會導致罹患失智症的風險增加，甚至提前罹患。專家建議，中年成人無論是否單身，都應該適度調整心理狀態，若感到孤獨、孤立，應勇於尋求專業心理諮詢。

孤獨感成隱形殺手

精神科學新聞報導，美國波士頓大學醫學院的研究指出，孤獨感是現今中年人的健康隱形殺手，若持續感到孤獨、憂鬱，可能會影響精神健康，甚至提高罹患阿茲海默症的風險。統計指出，阿茲海默症是最常見的痴呆症形式，在美國影響了超過600萬人，雖然阿茲海默症的病因仍有多種說法，但缺乏社交、壓力過大，都是造成長期孤獨憂鬱，進而變成痴呆症前兆的主因。

根據研究綜合總共十八年的數據，發現45歲到64歲之間的中年成人，若長期處於憂鬱和孤獨的心理狀態，罹患癡呆症的風險更高，但研究者指出，短暫的孤獨感若能有效調解，反而可以使人的心智更強壯，整體更有活力，因此鼓勵中年成人一旦感到心情低落、孤獨，都要勇於求助心理諮商師。

疫情加重憂鬱傾向

Study Finds報導，該研究團隊使用弗萊明漢心血管疾病風險評分中，大腦健康的成年人數據，大膽預測長期孤獨和觸發阿茲海默症有關。分析總共18年的數據量後，有長期孤獨感問題的人，比短暫感受過孤獨的人，更容易罹患阿茲海默症。

主導研究的邱文迪教授表示，尤其疫情間，社交活動被迫取消，人更容易感到孤獨，且疫情不是一時半刻消失的狀況，因此人們更容易陷入長期的孤獨感。

邱文迪指出，偶爾的孤獨感很正常，人生中任何階段都有可能出現，若個體能有效排解（可透過運動、聽音樂等休閒活動），反而能促進心理健康。但是長期不間斷的孤獨感，儘管沒有明顯的臨床疾病狀態，但長期的孤獨感會引發負面影響，影響生理健康，甚至會演變成抑鬱症、焦慮症，也可能觸發糖尿病和癌症。

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阿茲海默症 失智症 憂鬱

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