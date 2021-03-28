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連日好天氣 林內賞蝶民眾一睹紫河蝶景機會大增

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
林內鄉公所在涵洞旁種植蜜源植物，在此民眾可觀賞到的蝶種，包括數量最多的小紫斑蝶，此外還有圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶及端紫斑蝶等倩影。記者陳苡葳／攝影
林內鄉公所在涵洞旁種植蜜源植物，在此民眾可觀賞到的蝶種，包括數量最多的小紫斑蝶，此外還有圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶及端紫斑蝶等倩影。記者陳苡葳／攝影

雲林縣林內鄉紫斑蝶季昨天在觸口高速公路涵洞開幕，為期兩周的系列活動，吸引大批遊客參與。台灣紫斑蝶生態保育協會說，目前蝶況雖還不是盛況，但隨氣溫逐漸回暖，已陸續有紫斑蝶部隊飛往林內。根據中央氣象局預報這幾天天氣晴朗，賞蝶民眾有很大機會不必等到清明連假，就能見到難得的紫河蝶景。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，今天觀測紫斑蝶目前約每分鐘80、90隻，牠們從高雄茂林山谷往北飛，最高峰約在上午10點至10點30分左右現蹤林內。

台灣紫斑蝶生態保育協會說，因為今年初的連續寒流，氣溫比往年同期略降，由於蝶谷較冷，紫斑蝶慢了兩周北上，天氣回穩後，成群結隊的紫蝶部隊慢慢現跡，預期清明節前後將是盛況。

生態導覽員說，紫斑蝶每年4月由南往北遷徙，過境中部休憩後再往北飛繁衍下一代。林內鄉公所在涵洞旁種植蜜源植物，在此民眾可觀賞到的蝶種，包括數量最多的小紫斑蝶，此外還有圓翅紫斑蝶、斯氏紫斑蝶及端紫斑蝶等倩影。

陳瑞祥說，紫斑蝶過境林內每分鐘達250隻時，國道三號林內觸口段外側車道將會封閉，不過實際狀況仍以實際氣溫和蝴蝶習性調整實施。

提醒駕駛人在高速公路上看到紫斑蝶，務必依正常速度行駛，勿突然減速或停車，行經該處時請注意並配合交通管制。

雲林縣林內鄉紫斑蝶季昨天在觸口高速公路涵洞開幕，為期兩周的系列活動吸引大批遊客參與。記者陳苡葳／攝影
雲林縣林內鄉紫斑蝶季昨天在觸口高速公路涵洞開幕，為期兩周的系列活動吸引大批遊客參與。記者陳苡葳／攝影
目前過境林內鄉觸口段的紫斑蝶雖還不是盛況，但隨氣溫逐漸回暖，已陸續有紫斑蝶部隊飛到林內休憩。記者陳苡葳／攝影
目前過境林內鄉觸口段的紫斑蝶雖還不是盛況，但隨氣溫逐漸回暖，已陸續有紫斑蝶部隊飛到林內休憩。記者陳苡葳／攝影
過境林內鄉的紫斑蝶，目前觀測到的數量約每分鐘80、90隻。記者陳苡葳／攝影
過境林內鄉的紫斑蝶，目前觀測到的數量約每分鐘80、90隻。記者陳苡葳／攝影

紫斑蝶 生態保育

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