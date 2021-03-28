中南部高溫上看35度 解渴要等梅雨季、颱風季

中央氣象局今天表示，未來一周各地晴朗、中南部高溫上看35度，將有北方鋒面接近台灣北部海面、有利午後熱對流發展，但降雨只局限在北部山區，接下來東北季風增強，也僅北部、東半部迎風面降雨，中南部降雨訊號仍不強，預計要等到梅雨季、颱風季才能解渴。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天各地晴朗穩定，僅東半部、恆春半島有零星降雨，受熱對流發展影響，午後北台灣山區可能出現零星短暫陣雨，其他地方山區也可能降雨或雲多。

陳伊秀表示，未來一周天氣單純，各地都是晴到多雲、僅東半部偶爾零星短暫雨天氣，但由於北方鋒面接近台灣北部海面，大氣不穩定度增加，有利午後熱對流發展，因此北部山區會有零星雨勢，中南部仍沒有降雨訊號；另外4月4日、5日東北季風可能增強，只有北部、東半部迎風面降雨，中南部地區恐怕還是要等到5月梅雨季甚至颱風季才有機會「解渴」。

陳伊秀表示，未來一周全台天氣溫暖，白天高溫約28度至30度，中南部局部地區甚至可能出現33度至35度高溫，各地早晚低溫約18度至21度，日夜溫差較大。

陳伊秀說，未來一周西半部、金馬地區易有局部霧或低雲影響能見度，明後兩天澎湖也有霧或低雲發生機率，提醒民眾留意航班資訊及注意行車安全。