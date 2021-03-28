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漲潮時間已過 長榮長賜輪脫困希望落空

吃素確實能降低胃癌發生率 醫：但要避開2類食物

健保延伸公衛及長照 社保司：是去年就公布的配套之一

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
健保延伸公衛及長照，是去年調整驗保費率前，衛福部提出三大配套之一。圖／衛福部提供
健保延伸公衛及長照，是去年調整驗保費率前，衛福部提出三大配套之一。圖／衛福部提供

衛福部長陳時中日前受訪表示，健保給付改革規畫將往前往後延伸，往前延伸至公共衛生，往後延伸至長照或安養機構。不過，長照與健保的財務規劃及整合、是否需再漲保費、執行方式，這些實務細節，陳時中並未闡述。

衛福部社會保險司司長商東福表示，其實這就是去年調整驗保費率前，部長就提出三大配套之一。三大配套包括，減少浪費、負擔公平、提升品質，當時就有提到，提升品質的部分就包括四到六年的「健保中長期改革計畫」、改革健保給付及支付制度與健康照顧體系、整合公衛體系與健保資源。

商東福表示，「健保中長期改革計畫」範圍很廣，其中一部分是國家衛生研究院透過論壇對外溝通的「健保支付給付制度改革」，已進行兩年，目前是彙整建言的階段，內容就會包括上述往前、往後延伸的部分，例如公共衛生上，由國健署篩檢再由健保提供治療，也包括全責照護相關的支付制度改革。

初步了解這些納入會增加多少錢？商東福表示，政策面的東西要跟外界溝通就會請健保署去估算，也是到時要請署裡面去估，但目前沒有還沒有估算。健保署署長李伯璋表示，政府是一體，資源要做最有效的利用，以病人為中心去整合健保與長照資源，是合理的規劃。

健保 長照 衛福部

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