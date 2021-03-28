大港開唱「閃靈+唐鳳」熱血復活！全台30大生猛音樂祭讓你瘋狂讓你渴

用最Chill的方式聽音樂

「當天是空的、地是乾的，我要為你倒進狂熱，讓你瘋狂讓你渴，讓全世界知道你是我的！」

音樂是世界的共通語言，不僅能享受節奏、結交朋友，還可以揮灑熱血、表達理想，吸引很多人爭相前往音樂祭現場感受自由的氣氛。

雖然覺醒音樂祭、覺醒大暖祭與巨獸搖滾音樂祭2019年宣布停辦，今年又有疫情影響，降低了狂歡的氛圍，讓許多粉絲們非常傷心。不過，台灣還是有非常多厲害的音樂祭即將到來，千萬不要錯過機會喔！

今天DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來看看全台討論度最高的音樂祭有哪些，快把這個懶人包收進最愛，和小編一起一場場攻略起來吧！

image:fb/大港開唱

No.14 貴人散步音樂節

2021時間地點：11/25-11/28；台南

創辦年份：2017

位於台南的貴人散步音樂節，揪你一起漫步在古道巷弄，悠閒地散步看團！就是這麼自在隨性，也許就在下個轉角處，就能邂逅命定的愛團、相遇氣味相投的聽團夥伴～

貴人散步以台南在地特色場館作為舞台，美術館、古蹟、藝廊、電影院等，讓團迷們邊看團邊拍照打卡。除了台灣獨立樂團外，邀請到了世界各地的樂團們前來演出，挖掘台灣聽眾未知的好聲音。

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No.13 台灣祭

2021時間地點：4/1-4/3；屏東

創辦年份：2020

台灣祭，前身是屏東獨立音樂祭，是屏東縣政府在春吶移師高雄後，不願獨立音樂盛事就此消弭，而全新打造的獨立音樂活動，決心找回墾丁的活力，找回獨立音樂迷的音樂魂！

這次特別邀請了上百組的樂團組合，每個組合都是聽團仔的最愛～為期三天的搖滾盛會就此展開，絕對不要錯過了～

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No.12 屏東三大日音樂節

2021時間地點：4/9-4/11；屏東

創辦年份：2018

由屏東縣政府打造的「屏東三大日音樂節」，在每年春天挑選3天舉辦，現在已成為樂迷們每年期待的演出盛事。

今年除了請到樂壇天后田馥甄、創作才女白安之外，還有去年剛拿下最佳樂團獎的滅火器及人氣樂團告五人、情歌王子陳勢安，夢幻卡司層出不窮，樂迷們都相當興奮，早早訂好車票住宿，想去chill一下~

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No.11 火球祭

2021時間地點：日期未定；未公布

創辦年份：2017

兩年一次的火球祭，是由滅火器樂團發起、火氣音樂主辦的獨立音樂祭，每每陣容都相當精彩，像是在2019年，當然主要有滅火器之外，還有金曲歌王Leo王、美秀集團、金曲新人ØZI、閃靈樂團等知名樂團、歌手們輪番上陣，熱血嗨翻全場。

今年火球祭也即將開辦，眾樂迷們期待音樂祭的到來，準備狂嗨一波，好期待相關消息啊！

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No.10 東海岸大地藝術節 月光・海音樂會

2021時間地點：6/21-10/30；台東

創辦年份：2016

東海岸大地藝術節的「月光・海音樂會」以傳遞東海岸「海歌山和」的療癒力量、連結及感受人與大自然為主題，時間為期五個月，每個月都有一場主題音樂會。

音樂會的時間還特別用心挑選了接近滿月之日，在依山傍海的大自然中，搭配東海岸獨有的月光海美景，欣賞國內外音樂的閒暇時光，美景與音樂自然交流，豐富了每個人的生命。

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image source: 東部海岸國家風景區觀光資訊網

No.7 春浪音樂節

2021時間地點：4/23-4/25；新北

創辦年份：2006

今年的春浪音樂節選在堪稱最美的半島秘境開唱，帶領春民們到神秘的音樂國度，在那裡，你可以喝著啤酒、吹著海風、邊搖頭晃腦地聽著音樂搭配著海浪拍打聲，真是人生一大享受！

陣容請到了天王伍佰、金曲歌后魏如萱、金曲新人持修，這麼讚的組合，還不聽爆嗎？事不宜遲，春民們還不趕快去搶票！

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No.5 簡單生活節

2021時間地點：暫定12月；台北

創辦年份：2006

每年的簡單生活節多在華山文創舉辦，不只是場音樂節，還是首場以生活型態為主題，結合多元當代創作元素以呈現台灣特有生活方式的大型活動，「做喜歡的事，讓喜歡的事有價值」就是其最主要的核心價值。

每年都有很多喜歡音樂、喜歡這樣的生活方式、支持其理念的樂迷們前往朝聖，享受一場最自在舒適的音樂饗宴。

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No.3 春天吶喊 Spring Scream

2021時間地點：無人申請停辦；高雄

創辦年份：1995

說起春天吶喊（春吶），可說是無人不知、無人不曉，它可是台灣歷史最悠久、規模最大的國際大型音樂祭。曾創下超過230組國內外演出者破紀錄輪番演出、10個舞台同時開演的創舉。

還有許多藝人像是五月天、四分衛和董事長樂團等都從「春吶」發跡，感動數萬人，成為當紅流行歌手。雖然因故暫且停辦，仍有許多樂迷期待它的回歸。

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No.2 超犀利趴

2021時間地點：暫定8月；台北

創辦年份：2010

突發奇想造成的美好結局！雖然一開始只是誤打誤撞想要挑戰「小巨蛋史上最長演唱會紀錄」，由相信音樂主辦的超犀利趴，也成為台灣樂迷最具指標性的音樂祭之一啦！

每年夏天廣邀世界各地的知名歌手樂團登台演出、一同玩樂。搭配不同的主題演出，像是犀利啥小趴、未來趴等，也是少數可以舒適對號座、吹冷氣的音樂祭（夏天的福音啊）！今年夏天超犀利趴又會帶給我們什麼樣的驚喜呢？敬請期待～

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No.1 大港開唱Megaport Festival

2021時間地點：3/27-3/28；高雄

創辦年份：2006

樂迷們期待已久的人生的音樂祭「大港開唱」回來了！（撒花）雖然去年停辦一年，但今年不負眾望的強勢回歸！身為最生猛的搖滾音樂祭，除了大家耳熟能詳的大團、各自有人擁戴的小團們，還有許多意想不到的演唱組合喔～

閃靈ft.唐鳳這樣的組合你聽過嗎？還有羅時豐ft.法蘭，會衝撞出什麼樣的火花呢？真的超令人好奇！（真的好想去啊～沒搶到票a 小編崩潰中）

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年03月25日至2021年03月24日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『全台音樂祭』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



