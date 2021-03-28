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漲潮時間已過 長榮長賜輪脫困希望落空

吃素確實能降低胃癌發生率 醫：但要避開2類食物

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哪些食物健康又便宜？網推「4大超級食物」：CP值最高

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇「哪些食物營養價值高但價格低廉」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage
網友好奇「哪些食物營養價值高但價格低廉」，貼文掀起眾人熱議。示意圖／ingimage

現代人越來越講求健康養生，而均衡飲食正是維持營養的關鍵因素，近日一名網友好奇發問「哪些食物營養價值高但價格低廉」，問題曝光後，內行人點名「4大超級食物」。

原PO在PTT發文表示，「請問有哪些CP值高的食物，這裡不是指飽足感，而是價格低廉但營養價值高，我想到的是滷蛋或茶葉蛋，想問還有什麼食物是低價又營養的？」

貼文一出，馬鈴薯、地瓜、雞蛋、豆漿皆上榜，「馬鈴薯，煮得好真的好吃到炸而且又便宜」、「豆漿，越原型越營養」、「地瓜、芋頭、馬鈴薯跟豆類」、「第一個想到地瓜」、「就蛋啊！CP值最高了」、「地瓜、豆漿、雞蛋，真的是平價又營養高」。

另外也有人提到，「香蕉、地瓜、雞蛋、泡菜類跟綠花椰」、「白米飯、青花菜、雞胸肉、雞蛋，健身窮人四大食材」、「竟然沒人推超級食物花椰菜」、「最簡單的喝鮮奶啊！」、「燕麥，外面賣一大罐可以吃很久」。

PTT

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