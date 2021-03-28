未來10天西部幾無降雨 吳德榮：周二起高溫上看35度

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周至10天西半部幾無降雨，桃園以南水庫只出不進，缺水壓力將與日俱增。

今天至周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，山區午後有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅山區偶有零星飄雨的機率，並以東部山區機率較高。

今、明兩天白天微熱早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息。今天北部17至31度，中部19至33度，南部19至34度，東部17至31度。

他說，周二至周四氣溫再升，白天暖如夏，各地高溫皆在32度以上，南部局部地區更高達35度。

清明連假天氣，他說，4月2、3日台灣仍受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天暖如夏、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。

他說，4月4日微弱鋒面掠過，影響限於迎風面，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨，對桃園以南缺水無貢獻；北台雲量增多，高溫約僅25度，天氣明顯轉涼；其他地區氣溫略降、變化較小。5日各地恢復多雲時晴、穩定的天氣，氣溫漸升、東半部仍有局部短暫降雨的機率。