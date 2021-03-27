台鐵加祿至枋野電力故障3444人行程受影響 今晚7時通車

台鐵今天下午3時許公告，屏東枋山鄉加祿站至獅子鄉枋野站之間，因電力設備故障，導致路線中斷，南下、北上列車延誤，歷經近4個小時搶修，於晚上6時45分完成搶修，7時許通電復駛。初估影響14列車次、3444名旅客。台鐵強調，會儘速釐清事故原因，對外說明，並會同鐵道局南工處檢討改善。

台鐵指出，今天下午3時許，環島觀光列車發現加祿至枋野間主吊線斷落，電力設備故障，隨即通報台鐵，並於3時8分封鎖該路段單線區間路線，並由加祿站派電力維修車至現場搶修，另鐵道局南工處也已派員共同進行搶修工作。