聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵加祿至枋野電力故障3444人行程受影響 今晚7時通車
台鐵今天下午3時許公告，屏東枋山鄉加祿站至獅子鄉枋野站之間，因電力設備故障，導致路線中斷，南下、北上列車延誤，歷經近4個小時搶修，於晚上6時45分完成搶修，7時許通電復駛。初估影響14列車次、3444名旅客。台鐵強調，會儘速釐清事故原因，對外說明，並會同鐵道局南工處檢討改善。
台鐵指出，今天下午3時許，環島觀光列車發現加祿至枋野間主吊線斷落，電力設備故障，隨即通報台鐵，並於3時8分封鎖該路段單線區間路線，並由加祿站派電力維修車至現場搶修，另鐵道局南工處也已派員共同進行搶修工作。
歷時近4個小時搶修，台鐵於晚上6時45分完成搶修，7時許通電復駛，初估初估影響14列車次、3444名旅客。台鐵強調，會儘速釐清事故原因，對外說明，並會同鐵道局南工處檢討改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言