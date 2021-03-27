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台鐵加祿至枋野電力故障仍在搶修 預計晚上7時搶通
台鐵今天下午3時許公告，屏東枋山鄉加祿站至獅子鄉枋野站之間，因電力設備故障，導致路線中斷，南下、北上列車延誤，並暫時封鎖加祿站至枋野站單線區間路線，台鐵下午5時成立一級緊急應變小組，目前預計晚上7時許恢復通車。
台鐵指出，加祿站至枋野站今天下午3時許，環島觀光列車發現加祿至枋野間主吊線斷落，電力設備故障，隨即通報台鐵於3時8分，封鎖加祿站至枋野站單線區間路線，並由加祿站派電力維修車至現場搶修，另鐵道局南工處也已派員共同進行搶修工作。
台鐵原先成立二級緊急應變小組，原定下午5時恢復通車，稍早改為一級緊急應變，預計晚上7時完成搶修，同時啟動加祿至大武公路接駁，接駁客運現在分別從屏東開到加祿，台東開到大武，協助旅客接駁。
台鐵公告，因枋野站交通不便，枋野站422次普悠瑪列車，折返至大武站辦理公路接駁；枋野站754次莒光號，因加祿至枋野間電車線斷電無法調車，約300名旅客在枋野站等候路線開通。
此外，花蓮運務段請大武站準備礦泉水及麵包向旅客致歉；高雄運務段請枋寮及加祿站準備礦泉水及麵包向旅客致歉。
台鐵表示，事故原因仍待調查，將盡速釐清對外說明，並會同鐵道局南工處檢討改善。
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