林內紫斑蝶季開幕 預估清明連假是賞蝶最佳時機

雲林縣林內鄉為期兩周的紫斑蝶季今天開幕，但兩天來只見零星紫斑飛來，平均一天約4千隻，和過去萬蝶群飛場景相差很大。生態人士說，今年紫斑蝶來得慢，高峰期可能在清明連假大量湧現，民眾可把握時機，觀賞萬蝶飛躍高速公路的壯觀場面。

紫斑蝶每年4月由南往北遷徙抵中部繁衍下一代，清明節前後會有百萬隻蝶群飛躍林內鄉的國道3高速公路，大量蝶群死於輪下，2007年生態人士架網護蝶甚至封路讓道的壯舉，躍上國際媒體，使林內紫斑蝶季成為國內生態盛事。

今天以紫斑蝶接力儀式為蝶季拉開序幕，茂林國家風景區管理處長柯建興將標記代號為ML0327的紫斑蝶，交接給林內鄉長張維崢，象徵傳承守護紫蝶的信念。行政院雲嘉南服務中心執行長許根尉、立委劉建國、高公局中區分局長彭煥儒、縣府文觀處長陳璧君等人帶領民眾為紫斑蝶北返之路祈福平安，共同宣讀愛護紫蝶宣言「國道讓蝶道、雲林我驕傲」。

台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥指出，今年受霸王寒流影響，紫蝶遷徙稍有延後，觀測近日茂林和阿里山一帶蝶量不多，預估可能要到清明連假才會抵達林內觸口，屆時即可觀賞到大批紫蝶遷徙的美麗景觀。

陳瑞祥說，這兩天平均每天只約4千隻飛抵林內，和過去每天數萬隻差很多，不過每年約有百萬隻紫斑蝶會路過林內，只要掌握好最佳時機仍可看到蝶影滿天的美景，屆時如蝶量多，有必要將申請高速公路單線封道讓路。