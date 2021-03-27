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小暖男！不怕被當成女生 小四男童蓄髮過肩為「這件事」

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
小四的敏睿忍受蓄髮的不便天天練跑，為捐髮助癌友。圖／台灣癌症基金會提供
小四的敏睿忍受蓄髮的不便天天練跑，為捐髮助癌友。圖／台灣癌症基金會提供

就讀松山國小四年級的敏睿，是學校田徑隊小選手，長髮過肩的他不怕被誤認成女生，每天早上更是不怕麻煩的戴上髮箍、紮起馬尾才開始練跑，這一天終於來臨了，敏睿高興地捐出留了快2年的頭髮，希望大家一起加入捐髮行列，幫助癌友走出生命中的黑暗。

癌症連續38年蟬聯國人十大死因首位，根據國健署癌症登記資料顯示，106年度癌症發生人數已高達11萬1684人，相較105年度發生人數新增5852人,平均每4分42秒就有一人罹癌，台灣癌症基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用，幫助癌友在治療過程中能更自信地面對外界，降低因掉髮而造成的身心負擔。

敏睿因為看到姊姊捐髮幫助癌友，覺得很有意義，即使留髮過程容易被誤認成女生，尤其是上完廁所一走出來，常常被別人以為走錯了，他依舊用開朗的心情去看待因蓄髮而發生的每件事情。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，一頂「醫療級假髮」市價動輒要上萬元不等，對於治療中的癌友是一筆不小的支出，為了減輕癌友的經濟負擔，基金會長期提供癌友「醫療級假髮」免費借用服務，希望可以陪伴癌友找回治療的動力與信心，順利完成療程邁向康復之路。

通常一頂「醫療級假髮」約需5至8束頭髮，基金會每年製作需求頂數約1,000至1,200頂，每頂製作經費需要3500元才可以完成製作，因此邀請大家響應「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費」計劃，號召民眾一起來揪捐髮。

愛心捐髮條件：髮長30公分以上、不燙不染，同時希望透過計劃的啟動，募集足夠的假髮製作經費，將大眾的愛心捐髮，製作成「醫療級假髮」永續提供癌友免費借用服務。

敏睿開心的捐出留了兩年的長髮。圖／台灣癌症基金會提供
敏睿開心的捐出留了兩年的長髮。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟接受敏睿(左)捐髮並頒贈感謝小，同時邀請大家響應「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費」計劃。圖／台灣癌症基金會提供
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟接受敏睿(左)捐髮並頒贈感謝小，同時邀請大家響應「一起來．揪捐髮暨募集假髮製作經費」計劃。圖／台灣癌症基金會提供

癌症 愛心 掉髮

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