聽新聞
test
0:00 / 0:00
空拍看台灣／台版萬里長城 鼻頭角步道
位於台灣東北角新北市瑞芳區的「鼻頭角步道」，全程約全3、4公里，步行約2~3個小時左右。其中的「稜谷步道」位於岬角的山脊上，猶如萬里長城，依山勢而建，蜿蜒在連綿山谷間，氣勢磅礡。鼻頭角稜谷步道也是沿著山脊而行，不同之的地方是，步道兩側為盡收眼底蔚藍的海景，可欣賞四面八方的壯闊無敵美景，另人心曠神宜，故有台版萬里長城之稱。
沿途的步道上，鼻頭國小設置了各類植物的介紹，是一條充滿知性的健行路線。鼻頭角步道呈環狀，兩頭分別為鼻頭國小及鼻頭漁港，步行可一進一出回到原處，健行極為方便。
鼻頭角步道分為三段，「鼻頭角燈塔步道」、「鼻頭角稜谷步道」及「鼻頭角海濱步道」。「稜谷步道」則翻越岬角上的山稜，可登高眺望東北角海岸，是最多人造訪，山海合一的景觀步道；而「海濱步道」則可欣賞到豐富多變的海蝕地質景觀。可惜的是「鼻頭角燈塔步道」因岩層石風化嚴重，有土石崩落危險，封閉不開放通行。這也讓原本有開放參觀的鼻頭角燈塔也不開放。
鼻頭角燈塔建於日據時代，原為六角形的鐵造燈塔，但二次大戰時遭美軍轟炸，現今的鼻頭角燈塔，於民國60年原址重建，為鋼筋混凝土建造高 12.3 公尺的圓形燈塔。鼻頭角燈塔位處瑞芳區，在台灣海域地理位置有著重要的角色。與在貢寮區台灣最東的三貂角燈塔及石門區台灣最北的富貴角燈塔，合稱「北台灣三角」。
更多空拍影片與圖片請看聯合報數位版。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言