5縣市濃霧特報！ 中南部注意空氣品質

中央氣象局上午6時發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、台中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

天氣風險公司分析師廖于霆說，今天台灣附近位於高壓迴流的東南風到偏南風暖空氣範圍，各地普遍都是多雲到晴，山區因為午後熱力作用雲量較多，但降雨零星。各地白天溫暖，北部、東半部預報高溫27-28度，中部、南部預報高溫29-30度。

他說，由於南風帶來潮濕的空氣，西部夜晚到清晨有局部霧發生的機會，能見度將大幅下降，要注意行車安全。

到了明天，微弱鋒面通過東北部海面，雖然結構不好，但有可能讓明天台灣上空的大氣條件稍微變得不穩定，上午各地仍是多雲到晴，中午過後配合陽光熱力加熱作用，中北部、東北部山區雲量增多，可能有局部短暫陣雨發生。

明天的溫度依然偏高，北部、東半部高溫來到27-29度，中部、南部高溫達到30-32度。夜晚到清晨仍有濃霧出現。

他說，整體來看，今明兩天台灣天氣大致上穩定，山區午後開始有機會出現一些熱力造成的雲層發展或是局部降雨，中午在中南部因為氣溫偏高，日照增強，開始要留意防曬、防中暑了。

此外，因為風速微弱，不利於汙染物擴散，日照強烈，臭氧濃度增加，中南部空氣品質可能也不會太好，容易呈現霧茫茫一片的情況，敏感族群的朋友多留意。