未來10天中南部降雨機會小！ 吳德榮分析清明連假天氣

中央氣象局發布濃霧特報，今天日西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，馬祖、桃園、新竹、台中已出現能見度不足200公尺的現象，新北能見度亦較低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，各地大多晴朗無雲，台灣海峽及西部陸地有零散低雲或霧；各地無降雨。未來一周至10天西半部幾無降雨，桃園以南缺水壓力將與日俱增。

今天至下周四高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區有雲層發展，但雲層高度受到穩定大氣的壓制，故僅偶有零星短暫雨的機率。

今天至下周一氣溫逐日緩升，白天微熱早晚涼；西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意即時相關訊息。今天北部15至29度，中部17至31度，南部18至33度，東部15至30度。

他說，下周二至周四氣溫再升，白天暖如夏，各地高溫皆在31度以上，南部更高達34度以上。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬清明連假頭二天的天氣，台灣仍受高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，午後山區及東半部偶有零星短暫降雨的機率；白天暖如夏、早晚略偏涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳。

他說，連假第三天微弱鋒面掠過，迎風面受到輕微影響，北海岸、北部山區、東半部有局部短暫雨，北部平地及中南部則無降雨，對缺水無貢獻，北台氣溫略降、稍轉涼。連假最後一天各地恢復多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率。因這波微弱鋒面發生在期末，模式模擬對其強度、影響時間及程度，仍會持續調整，應密切觀察。