手麻好不了？ 骨科醫揭「滑鼠手」治療秘訣：打針要打對

曾經使用電腦到一半，手部傳來一陣麻、甚至有刺痛感嗎？骨科醫師張嘉哲表示，若民眾經常感到「手麻麻的」，很有可能就是腕隧道症候群的患者，也就是俗稱的「滑鼠手」，而治療方式多為打針，但隨著打針方式不同，療效可說是「天差地遠」。

現代人工作幾乎脫離不了電腦，然而，隨著長時間使用滑鼠，手腕需承受龐大的肌肉活動與壓迫，若造成正中神經發炎、腫脹，就會導致所謂的「滑鼠手」；對此，張嘉哲透過臉書發文表示，滑鼠手的經典症狀包含「手掌面拇指側3.5根手指麻痛」、「手腕彎曲或背伸到底會加劇症狀」、甚至可能「晚上麻痛到醒」。

張嘉哲說明，滑鼠手若症狀輕微，通常只需吃藥復健，但若未能改善，便會打針注射，再未好轉就需開刀治療；他接著指出，其實隨著打針的方式不同，療效也有天壤之別，並不是「隨便戳一下沒效就只能開刀」。

張嘉哲進一步指出，如果要有好的效果，必需在超音波底下找到正中神經最腫的地方後，將周邊的神經注射藥水鬆開，才是打針治療滑鼠手的真正方式，而後再針對誘發手麻的動作分析、好好訓練該喚醒的肌群，除非以上治療都未改善，才有進行手術的必要。