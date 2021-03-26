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清明連假將屆 公路總局估蘇花南下2日達高峰恐破2萬輛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝

清明連假即將到來，公路總局今天預估，南下返鄉車流可能在4月1日到3日陸續湧現，4月2日是最高峰，全日交通量可能達到2萬1000輛次，北上高峰期可能在連假最後一天，約1萬7000輛次。

公路總局第四區養護工程處今天表示，清明連假從4月2日至5日一共4天，車流以返鄉掃墓及出遊為主，依據以往經驗，估計假期前段、連假前一天的4月1日至3日南下車流多，後段的4月4、5日兩天，則以往北旅次為主。

公路總局估算，南下車流量會在4月2日達到高峰，全日交通量約2萬1000輛次；北上的車流則會在4月5日進入高峰期，全日交通量約1萬7000輛次。公路總局呼籲，為免路上塞車之苦，可利用天候穩定的空檔提前掃墓，分散連假車流。

花蓮縣新城警分局把守全縣北境交通，針對清明連假交通疏導已做好部署。新城警分局今天表示，預估轄內太魯閣國家公園各景點、大禹嶺、合歡山地區、七星潭風景區、台泥和平DAKA園區、崇德瑩農場都是旅遊熱門景點，已針對景點及易壅塞路段，規畫彈性交管等措施，請民眾配合管制。

此外，蘇花路廊和平、崇德段在清明連續假期實施大客車優先道，實施時間及路段：和平段為4月2日上午5日至下午5時南下路段、4月4、5日11時至下午4時北上路段；崇德段4月4、5日上午11時至下午2時北上路段，4月2日到5日蘇花路廊實施21公噸以上大貨車管制。

蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝
蘇花路廊連假期間車流量大，面對清明連假，公路單位和警方呼籲行前做好規畫，避開壅塞時段，也可多搭乘大眾運輸工具。記者王燕華／翻攝

連假 太魯閣國家公園 塞車

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