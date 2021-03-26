嘉里大榮物流投資新北 汐止打造醫藥冷鏈

新北市府今天表示，嘉里大榮物流預計投入新台幣10億元進駐汐止產業園區，預計創造450個就業機會，有助於疫苗研發等生技產業所需的快遞、冷鏈等物流產業。

市長侯友宜今天參加汐止產業園區啟動記者會，感謝嘉里大榮物流大力投資新北，推動並串聯北北基生物科技、ICT（信息及通信技術）、AI（人工智慧）、物流等產業鏈，帶動產業發展。

侯友宜說，汐止區臨近基隆港、台北港及國際機場，又有雙國道交會，鄰近內湖、南港產業聚落，與財政部國有財產署合作招商，在汐止區長安段乙種工業區，引進嘉里大榮物流進駐汐止產業園區。

嘉里大榮物流董事長沈宗桂表示，物流產業最需要土地，透過市府招商媒合，利用國有財產署釋出約1.5公頃土地，將投入10億元資金，興建地上4層綠建築物流廠房，設置智慧倉儲、無人搬運車、飛梭式料架及棧板輸送機等智慧物流設備，提供北北基電商，及武漢肺炎（2019新冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗完整配送、倉儲等物流服務。

市府經濟發展局長何怡明表示，嘉里大榮投資廠房的1、2樓是常溫物流中心，可支應電商等零接觸經濟所需運送服務；3、4樓是醫藥冷鏈物流中心，可提供疫苗的倉儲與完整配送一條龍物流服務。